Pladerne faldt ned fra loftet, bilerne blev beskadiget og bange anelser spredte sig blandt passagerne.

Sådan beskriver Susanne Vang sin tur søndag med færgen Max fra Bornholmslinjen.

»Det var et stort kaos, og folk var rigtig bange. Jeg frygtede i hvert fald, at færgen ville tippe over,« forklarer Susanne Vang til B.T.

Færgen sejlede efter planen fra Rønne mod Ystad klokken 12.30. Men ifølge Susanne Vang burde færgen aldrig have forladt havnen.

Passagerne havde en voldsom oplevelse ombord på færgen Max søndag. Foto: Henning Bagger Vis mere Passagerne havde en voldsom oplevelse ombord på færgen Max søndag. Foto: Henning Bagger

»Pladerne faldt ned fra loftet, og på et tidspunkt var det som om, færgen blev ramt af en skæv bølge, der virkelig fik færgen til at vippe. Rigtig mange blev syge, og generelt var der en meget trykket stemning.«

»Men ellers tror jeg ikke, folk tænkte så meget. Jeg selv håbede bare, at det hele ville ende godt.«

Jesper Maack, der er PR- og Kommunikationschef ved Bornholmslinjen, nikker genkendende til episoden.

»Prognoserne, som kaptajnen havde set, så fornuftige ud, men da færgen kom på åbent hav, blev han mødt af meget voldsommere vejr,« siger han til B.T.

Maack er klar over, at det var en ubehagelig oplevelse for passagererne, og derfor gik der ikke mere end en halv time, før kaptajnen atter satte kurs mod Rønne.

»Kaptajnen prøvede at ændre kurs, men han opdagede hurtigt, at han ikke kunne give passagererne en rimelig tur, og derfor valgte han at sejle tilbage,« fortsætter Jesper Maack overfor B.T.

Jesper Maack kan dog godt forstå Susanne Vangs tanke om, at færgen aldrig burde være sejlet ud.

»Det har hun nok ret i, men kaptajnen blev overrasket over det voldsomme vejr, der mødte ham, og jeg synes, han tog den rigtige beslutning,« tilføjer han overfor B.T.

Max er Bornholmslinjens hurtigste færge. Foto: Henning Bagger Vis mere Max er Bornholmslinjens hurtigste færge. Foto: Henning Bagger

Susanne Vang og de øvrige passagerer kom efterfølgende sikkert i land og fik en anden færgeafgang, da vejret blev mildere. Og selvom hun kom hjem - fire timer forsinket - er hun fast besluttet på, at hun ikke sejler med samme færge igen. Det var simpelthen for ubehageligt, forklarer hun.

Jesper Maack forsikrer dog, at man tager ansvaret for eventuelle skader under sejlturen.

»Jeg ikke hørt om pladerne fra loftet, men hvis man har en bil, der har fået skader, så skal man kontakte os, så vores forsikringsselskab kan ordne det,« siger han og pointerer, at når vejret er, som det var søndag, så er det altid kaptajnens beslutning, om man sejler ud eller ej.

Bornholmslinjen har op mod 16 daglige afgange, står det på virksomhedens hjemmeside. Max er Bornholmslinjens hurtigste færge med en tophastighed på omkring 80 km/t.