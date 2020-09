Små 20 timer.

Så meget vurderer Susanne Noer cirka, at hun og familien samlet set har siddet i telefonkø for at komme i kontakt med rejseportalen Travellink.

Og resultatet? Nul og niks. Ingen kontakt. Overhovedet.

I april skulle Susanne Noer, hendes mand og deres to børnebørn nemlig have været en smuttur på to uger til Sydafrika, hvor familien har et hus, som de så ofte som muligt holder ferie i.

For at nå hele vejen til deres feriehus er de nødsaget til både at flyve med et internationalt samt et sydafrikansk flyselskab, og derfor har det altid benyttet sig af de såkaldte rejseportaler, der kan samle en rejse med forskellige flyoperatører.

Denne gang faldt valget på Travellink, og i efteråret 2019 tastede Susanne Noer sine kontooplysninger ind på portalens hjemmeside og sendte knap 40.000 kroner afsted for fire flybilletter.

Det er mange penge, så derfor valgte familien også at tilkøbe en afbestillingsforsikring.

Så langt, så godt. Vi skruer tiden frem til midten af marts, hvor coronavirussen pludselig lukker det danske samfund og de danske grænser ned.

De to børnebørn, som havde glædet sig til at komme til Sydafrika med bedsteforældrene Foto: Privatfoto Vis mere De to børnebørn, som havde glædet sig til at komme til Sydafrika med bedsteforældrene Foto: Privatfoto

Ret hurtigt må Susanne og resten af familien konstatere, at de ikke kommer til Sydafrika i påsken, og ganske rigtigt bliver rejsen også aflyst.

Men da de tager fat i Travellink for at få igangsat refusionen, er det fuldstændig umuligt at komme igennem.

Derfor tager de kontakt gennem rejseportalens livechat, men her er svaret noget nær ubrugeligt.

»De fortæller, at fordi vi har købt en afbestillingsforsikring, skal vi i telefonisk kontakt med dem. Så det prøver vi selvfølgelig igen,« fortæller Susanne Noer til B.T.

Mange danskere mangler deres penge Susanne Noer er bestemt ikke den eneste dansker, der stadig mangler at få deres refusion for deres rejser, der er blevet aflyst i løbet af foråret og sommeren. B.T. skrev mandag, at mange danskere fortsat afventer en refusion, og i den forbindelse kunne Flyhjælp fortælle, at man generelt har haft sværere ved at få kontakt til flyselskaberne de seneste måneder, og at de også i mindre grad vil imødekomme kravet om refusion.

I dag viser kalenderen 30. september, og således kan Susanne Noer og manden konkludere, at der nok må være lige så stor chance for at ramme de syv cifre under lottotrækningen som at få telefonisk kontakt til Travellink.

Parret har nemlig forgæves forsøgt at komme gennem til rejseportalen siden april.

»Det er helt vanvittigt, og vi har vel nok brugt 20 timer på bare at sidde og forsøge at komme igennem. Og ikke én gang er det lykkedes,« fortæller Susanne Noer, der arbejder i forsikringsbranchen.

Susanne Noer og manden har derudover forsøgt at få svar på, hvor deres afbestillingsforsikring er tegnet henne, så de kan tage direkte kontakt til det pågældende forsikringsselskab, men det har også været umuligt.

Susanne Noer Foto: Privatfoto Vis mere Susanne Noer Foto: Privatfoto

Med andre ord: Parret mangler stadig deres 40.000 kroner, og der har ikke én eneste gang været nogen form for fremgang i processen.

Derfor kommer hun nu med en altoverskyggende advarsel.

»Altså, det er sidste gang, at jeg bestiller fra sådan en rejseportal som Travellink, for de smider bare en rundt uden at hjælpe en,« siger hun.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Travellink, der oplyser, at man ikke kan nå at se på den konkrete sag, men at man vil henvise til deres generelle svar, hvor det blandt andet fremgår, at coronavirussen har skabt stigning af henvendelser om refusion på 500 procent, og at der derfor er længere ventetid end normalt.