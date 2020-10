Da Susanne Rasmussen forleden skulle besøge sine 93-årige mor, var hun ikke i tvivl. Hun kunne ikke vente i dagevis på at få svar på sin coronatest fra regionerne.

Derfor valgte hun en alternativ løsning, der tilsyneladende ikke er så udbredt endnu.

»Jeg søgte på nettet, hvor jeg fandt en virksomhed, der testede private for corona. Her kunne jeg få svar på min prøve inden for fire eller 24 timer. Så det besluttede jeg mig for og fik svar inden for fire timer, selv om jeg havde valgt den 'billige' løsning med svar inden for 24 timer,« fortæller Susanne Rasmussen.

Og dermed var vejen banet for, at hun uden nogen former for nervøsitet over at skulle være blevet smittet med corona kunne besøge sin mor, der grundet sin alder er særdeles sårbar over for den dødelige virus.

Susanne Rasmussen Foto: Privatfoto

»Det var helt fantastisk. Der var ingen kø, og jeg fik endda svaret meget hurtigere, end jeg havde betalt for,« fortæller Susanne Rasmussen.

B.T. har de seneste uger haft fokus på den lange ventetid, der er hos de forskellige testcentre. Flere læsere har henvendt sig til B.T. og fortalt, at de har ventet i op mod fire dage på at få svar, mens andre fortæller, at de aldrig har modtaget svar på deres prøver.

Læg hertil, at der kan være ventetid på flere dage på overhovedet at få lov at blive testet.

Og det kan Susanne Rasmussen altså ikke vente på. Som udenlandsdansker med bopæl i USA skal hun kunne fremvise en negativ test, der er mindre end 72 timer gammel, når hun kommer hjem til Michigan i USA, hvor hun bor. Kan hun ikke det, skal hun i karantæne i 14 dage.

Ville du betale for at blive testet for corona, hvis du kunne få svar på testen hurtigere?

»Så derfor har jeg også valgt denne løsning, inden jeg rejser tilbage til USA. Jeg blev testet tirsdag, og jeg rejser hjem igen onsdag. Og så vil jeg kunne vise en negativ test, der er mindre end 72 timer gammel, og jeg slipper for at sidde 14 dage i karantæne,« fortæller hun.

Helt generelt er Susanne Rasmussen fortaler for, at danskerne kan blive testet hos private virksomheder mod betalting.

»På den måde kommer de ud af systemet hos det offentlige, og det vil forbedre vilkårene for dem, der bliver testet i det offentlige,« siger hun.

Virksomhed: Vi tester hundredvis om dagen

Det var Odense-virksomheden Amplexa Genetics, som dukkede op på Susanne Rasmussens søgning.

De har siden marts tilbud private og virksomheder coronatest med kort svartid og mod betaling, efter deres primære forretning mere eller mindre gik i stå.

»Vi et privatejet genetisk laboratorium, og vi lever af at analysere forskellige prøver for blandt andet det offentlige, men da det offentlige lukkede ned i marts, stod vi med et problem. Vi kunne se, at vi havde ressourcerne til også at lave coronatest, så det har vi gjort siden,« fortæller direktør i Amplexa Genetics Helle Hjalmgrim.

Hun tilføjer, at Amplexa Genetics anvender præcis samme test, som man gør i det offentlige.

»Og vi er dedikeret til kun at lave det her, mens man i det offentlige også skal analysere alle mulige andre prøver. Derfor kan vi levere et svar så hurtigt,« siger hun videre.

Helle Hjalmgrim anslår, at man tester »nogle hundrede« om dagen. Det gælder både privatpersoner og virksomheder, der henvender sig for at få deres ansatte testet.

Og så er der jo bare prisen tilbage. For hvad koster det at få foretaget en privat test med hurtig svartid, tænker du nok.

Ønsker man svar inden for 24 timer, koster det 395 kroner, mens man må punge ud med 750 kroner, hvis svaret skal foreligge inden for fire timer.