Robin Hood tog fra de rige og gav til de fattige. Susanne tager ingenting, og det, hun har, deler hun med dem, der har allermest brug for det.

Hvert år donerer hun fra egen lomme hele 15 børnefødselsdage, julehjælp med alt, aftenen indebærer, til seks familier, én konfirmation med alt betalt, en månedlig pizza til én familie – og donationer til børns ferier.

Til halloween tømmer hun Nettos hylder for slik og pynt, og under corona kørte hun rundt til 42 ældre mennesker i sit lokalområde, der sad alene, og delte kager og små beskeder ud til dem.

»Jeg gør det, fordi jeg kan. Jeg ved, hvordan det er at være de børn. I dag er jeg et helt andet sted, og derfor vil jeg hjælpe dem, der har brug for det. Der var ingen, der hjalp mig, da jeg var barn,« siger 42-årige Susanne Vittarp, der selv voksede op under trange kår.

De stigende energipriser og inflationen har kastet flere danskere ud i en situation, de ikke er vant til. For Susanne Vittarp var det en lignende oplevelse, der for 25 år siden fik hende til at donere en stor del af sit liv til at hjælpe andre.

Susanne har lært at bage og dekorere kager, så hun kan give et glimt af glæde hos dem, der ikke har meget. Vis mere Susanne har lært at bage og dekorere kager, så hun kan give et glimt af glæde hos dem, der ikke har meget.

»Som 17-årig mødte jeg en hjemløs mand i S-toget. Han havde mistet sin kone på tragisk vis og håndterede sorgen ved at drikke den væk. Hans historie mindede mig om, at man ikke altid er herre over, hvor man ender, og at alle kan ende et håbløst sted,« siger hun.

Den dag besluttede Susanne Vittarp sig for at hjælpe dem i nød. Hun startede i det små med en skrabet økonomi, hvor hun handlede ind til ældre og ellers hjalp, hvor hun kunne.

Susanne Vittarp fik med tiden flere penge mellem hænderne, og derfor blev hjælpen skruet op.

Hun betaler for de gode gerninger ved at arbejde som døgnvagt og kagesælger – og så har hun en fin kapital fra et salg af både hus og en butik. Selv bruger hun få penge og bor i en lejlighed. Til trængte familier bruger hun resten.

Susanne Vittarp er kendt i sit lokalområde blandt trængte familier. Vis mere Susanne Vittarp er kendt i sit lokalområde blandt trængte familier.

»At hjælpe de her familier og børn giver mig en fornemmelse af, at selvom jeg ikke kan redde hele verden, så kan jeg pynte på den. Jeg tænker tit over, at der sidder nogle børn, der hygger sig helt vildt – og det gør mig glad,« siger hun.

Susanne Vittarp finder med kritiske briller frem til de trængte familier gennem netværk og i forskellige Facebook-grupper.

I år forventer hun, at flere familier vil række hånden ud og søge hjælp. Og måske befinde sig i en situation, de ikke havde regnet med – ligesom den mand, en ung Susanne Vittarp mødte på en skæbnesvanger strækning for mere end to årtier siden.