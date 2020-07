Efter mange måneder med coronakrise og isolation lejede Susanne Nygaard Storm et 10-personers sommerhus med en stor pool, hvor hun, hendes mand og deres to børn skulle nyde nogle feriedage.

Men da de trådte ind ad døren blev de mødt af noget, der mindede mere om et sommermareridt.

»Der var møghamrende beskidt,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Det var svært at se, at der skulle have været rengøringspersonale forbi. Særligt, fordi der på køkkenbordet endnu lå en lang liste over, alle de problemer, der var ved huset, som en tysk familie havde efterladt.

Billede taget ved ankomst til sommerhuset. Foto: Privatfoto Vis mere Billede taget ved ankomst til sommerhuset. Foto: Privatfoto

»Den liste ville man jo nok have fjernet, hvis man havde været og gøre rent,« siger Susanne Nygaard Storm.

På listen stod der blandt andet, at huset var fyldt med glasskår - også ved pool-området. De tyske gæster skriver, at de har forsøgt at støvsuge dem op, men de blev ved med at finde nye.

På sedlen står der også, at huset helt generelt er meget snavset.

De skriver også, at emhætten er blevet fjernet, da der var problemer med den.

Susanne Nyggard Storm. Vis mere Susanne Nyggard Storm.

Og rigtigt nok, så kunne familien se et stort udsugningsrør hænge ned fra loftet over kogepladen. Det viste sig at være dér, hvor emhætten havde hængt, da de fandt endnu en seddel med teksten:

'Det er indrapporteret til DanCenter, at emhætten hænger skævt. Den virker heldigvis stadigvæk. Rigtig go' ferie. Med sommerlig hilsen fra rengøringen.'

Problemet var bare, at der slet ikke var en emhætte.

Sådan så det ud i loftet, hvor den skævt hængende emhætte skulle hænge. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så det ud i loftet, hvor den skævt hængende emhætte skulle hænge. Foto: Privatfoto

Susanne Nygaard Storm kontaktede DanCenteres lokale afdeling i Blokhus, som dækkede det område, de lejede i.

De får fat i lederen for afdelingen, og ifølge Susanne Nygaard Storm synes bestemt ikke, at hun blev behandlet godt.

»For det første, så beklagede hans slet ikke. Han tilbyder os rengøring, men huset er så ødelagt, at det ville tage flere dage,« siger hun.

Han fortæller hende, at mange har været glade for det sommerhus, familien har lejet.

»Og da jeg nævner kompensation, siger han: 'Men du får aldrig pengene tilbage - du kan få kompensation for småting, men du får dem ikke tilbage,'« siger Susanne Nygaard Storm.

Det rystede hende.

»Det kan ikke være rigtigt, at man skal behandles sådan,« siger hun.

Familien forlod sommerhuset den 4. juli - samme dag, som de ankom - og har endnu ikke fået svar fra DanCenter. De ved derfor ikke, om eller hvornår de får de cirka 11.000 kroner tilbage, som de havde betalt for at leje huset.

Det så ikke ud som om, at der var gjort rent i sommerhuset. Foto: Privatfoto Vis mere Det så ikke ud som om, at der var gjort rent i sommerhuset. Foto: Privatfoto

B.T. har forgæves forsøgt at få et svar på kritikken fra DanCenter.

Vi har blandt andet talt med lederen af DanCenters afdeling i Blokhus, der ikke ønsker at svare på vores spørgsmål. Han henviser os til en anden afdeling, der i weekenden ikke modtager opkald.

Desuden har vi forsøgt at kontakte direktør Kim Holmsted, men han besvarer ikke vores opkald.