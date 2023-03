Lyt til artiklen

»Har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå.«

Sådan lyder et gammelt ordsprog, der dog bliver ganske aktuelt, når man tager et nærmere kig på en række øjenlæger i Danmark.

B.T. kan nemlig fortælle, hvordan flere øjenlæger kan tilbyde dig 'hurtigtider', hvis du agter at betale mellem 700 og 1.300 kroner for en egenkonsultation, selvom det reelt er 'gratis' gennem sygesikringen.

Og det er altså til trods for, at ventetiden til øjenlæger gennem det offentlige i 2022 steg endnu en gang og nu er på hele 31 uger.

Ofte kan du dog hos samme øjenlæge betale dig til en tid inden for få uger.

En af dem, der flere gange har fået tilbuddet om en hurtigere tid mod betaling, er midtjyske Susanne.

Ad to omgange har hun skullet finde en øjenlæge til sin datter – først i Region Nordjylland og herefter i Region Midtjylland.

»Første gang ringede jeg rundt i Nordjylland, og der var der mange af øjenlægerne, der fortalte om de lange ventetider, hvorefter de så kunne fortælle mig, at det var muligt at få en hurtigere tid, hvis jeg betalte for en egenkonsultation,« siger Susanne, der af personlige årsager ikke vil have sit efternavn med i artiklen, og fortsætter:

»Og i denne her omgang skulle jeg så finde en i Midtjylland, og der var det samme oplevelse. Hos en af øjenlægerne skulle man endda allerede på forhånd taste ind, om man ville have en tid gennem det offentlige eller 'en hurtigtid'.«

Da Susanne så kom igennem til en sekretær hos øjenlægen, lød beskeden, at hun kunne få en tid gennem det offentlige om cirka fire måneder, men at der kun ville gå maksimalt tre uger, hvis hun selv betalte et vist antal kroner.

Noget, hun både afviste og blev vred over.

»Jeg bliver ked af det på vegne af alle dem, der vitterligt ikke har pengene til sådan en tid. Jeg synes ikke, det er fair, for det adskiller vores samfund på en måde, som jeg ikke bryder mig om. Alle skal have lige ret til at komme til øjenlæge – især når det gælder børn,« siger Susanne, der fandt en hurtigere tid gennem det offentlige hos en anden øjenlæge.

B.T. kunne tidligere på året fortælle om en eksplosion i ventetiden hos speciallæger på tværs af landet. Her viste tallene, at den gennemsnitlige ventetid hos øjenlæger er steget fra 25 uger i 2021 til 31 uger i 2022.

For at undersøge Susannes oplevelser nærmere tog B.T. onsdag kontakt til en lang række øjenlæger landet over.

Her udgav vi os for at være en tilfældig dansker, der ønskede at blive klogere på ventetiderne forud for en eventuel konsultation.

B.T. fik fat på 18 øjenlæger, hvoraf otte slet ikke tilbyder private konsultationer.

Af de ti klinikker, hvor der er mulighed for egenbetaling, nævnte fire klinikker selv muligheden for en hurtigere tid mod betaling.

I de resterende seks tilfælde var det også muligt at få en hurtigere tid med en egenbetalt konsultation, men her skulle B.T.s journalist selv spørge ind til muligheden.

B.T. har forespurgt Danske Regioner om et mundtligt interview om sagen, men man er vendt tilbage med et skriftligt svar, der lyder:

»Det er væsentligt for Danske Regioner, at der ikke sker en forskelsbehandling af patienter, og at der er lighed i sundhed. Hvis man som patient er sendt ud på det offentliges regning, skal man ikke sendes bag i køen, hvis andre ønsker selv at betale. I overenskomsten om speciallægehjælp er det indskrevet i de etiske retningslinjer, at man ikke må forskelsbehandle,«

»Det er derfor et brud på overenskomsten, hvis der tilbydes 'hurtigtider', hvis man selv eller forsikringsselskab betaler. Patienten har mulighed for at klage over pågældende speciallæge, hvis der er sket brud på overenskomsten.«

B.T. har også taget kontakt til Øjenforeningen, der er en sammenslutning af flere faglige organisationer inden for området, og her tager man også afstand fra øjenlægernes praksis.

»Det er noget, som vi kender til, og det er dybt problematisk, for det skaber et A- og et B-hold, som alle ellers prøver at bekæmpe,« siger Marijke Vittrup, der er direktør i foreningen, og fortsætter:

»Det er selvfølgelig uetisk, hvis man ringer op for at få gratis hjælp, men får at vide, at man kan komme hurtigere til ved at betale. Så kan de rige få, og de fattige kan ikke. Det er katastrofalt.«