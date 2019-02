Planer om en ny affaldsordning i Rudkøbing skaber vrede blandt lokale beboere.

Aftalen betyder nemlig, at de i løbet af året ikke længere får hentet skrald ved deres husstand.

I stedet bliver der oprettet et ukendt antal affaldsøer i lokalområdet, hvor beboerne skal bevæge sig hen og aflevere deres skrald fra husholdningen.

Men den ide kan kommunen godt skrotte og smide ud igen, hvis det står til flere beboere.

Blandt andre Marlene Olsen, som er en af dem, der har modtaget et brev fra Langeland Forsyning om de kommende planer.

»Det er da ikke første april endnu. Det virker fuldstændig latterligt det her«, siger hun til Fyns Amts Avis og fortsætter:

»Det bliver presset ned over hovedet på mig. Hele mit liv har jeg været vant til, at der er en skraldespand ude foran min dør, og så kommer de pludselig og siger, at jeg ikke må have en skraldespand«, siger Marlene Olsen.

Hun har valgt at lægge et billede af brevet på 'Udkantsgruppen Langeland' på Facebook. Og det har givet anledning til en del kommentarer og debat.

Nogle er først og fremmest irriterede over at skulle ud og 'gå tur med deres køkkenskrald', mens andre er bekymrede for, at skraldet vil ophobe sig foran husstande og ved affaldsøerne. Noget der ifølge de pågældende borgerne både er grimt og kan tiltrække rotter.

Der er borgermøde om den nye ordning i den sydfynske købsstad den 26. februar, hvor kommunen altså kan forvente en del modstand fra uforstående borgere.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Langelands Kommune uden held.