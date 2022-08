Lyt til artiklen

Hårby Slagteren i Skanderborg har haft et ualmindeligt dårligt møde med Fødevarestyrelsen.

Det skriver TV 2 Østjylland på baggrund af en kontrolrapport fra 14. juli.

Slagteren har haft den tvivlsomme fornøjelse af hele fire besøg siden oktober forrige år, fordi der også tidligere har været problemer med rengøring og håndtering af fødevarer.

Denne gang kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at det stod så slemt til, at man har valgt at politianmelde stedet.

Det drejer sig blandt andet om, at man i fryseafdelingen har fundet flere cigaretskodder, og at der har ligget 'produktrester' på gulvet, som tydeligt har afgivet mærkninger. Deudover var der lyserøde belægninger, som Fødevarestyrelsen mener ligner skimmel.

Også i pølsemageriet er den gal, hvor der er 'kraftige' ansamlinger af produktrester, mørkt vand på fliserne og igen skimmellignende vækst.

Selv mappen med opskrifter har 'kraftige ansamlinger' af produktrester.

Slagteren bemærker i rapporten:

»Lokalerne er brugt og der er slidtage på dem.«

Ejeren af forretningen, Niels Juul Nielsen, er ærgerlig over den sure smiley, men forklarer til TV 2 Østjylland:

»Det har været ferietid, og vi har haft nogle store arrangementer og har været optaget med andet, så jeg har ikke været helt obs på det. Og så har de ikke sørget for at have styr på det. Men der er blevet rettet op lige med det samme,« siger han.

Niels Juul Nielsen har optrådt i medierne flere gange på uheldige vilkår.

Hårby Slagtehus ved Skanderborg blev anklaget for at have blandet heste og svinekød i produkter der er solgt som oksekød. Fup og svindel, vurderede myndighederne. Fødevarestyrelsens rejsehold politianmeldte den jyske slagter. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Hårby Slagtehus ved Skanderborg blev anklaget for at have blandet heste og svinekød i produkter der er solgt som oksekød. Fup og svindel, vurderede myndighederne. Fødevarestyrelsens rejsehold politianmeldte den jyske slagter. Foto: CLAUS FISKER

I 2013 rullede en skandalesag, hvor slagteren solge hakket oksekød iblandet heste- og svinekød. Historien bredte sig helt til både amerikanske, russiske og kinesiske medier.

Forretningen Hårby Slagtehus endte med at gå konkurs i 2015, men det har ikke holdt Niels Juul Nielsen fra faget.