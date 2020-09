Tråde med krydderier hang fra loftet, og fedt og madstænk var på kanterne ved madudleveringen i køkkenet.

Det kunne Fødevarestyrelsen konstatere, da de var på kontrolbesøg hos Jensens Bøfhus på Hjultorvet i Viborg.

Køkkenet i restauranten havde også fedtede overflader på inventar og mørke belægninger i en vask og på en sæbedispenser.

I Fødevarestyrelsens rapport er den mangelfulde rengøring angivet, og de straffer bøfkæden med et bødeforlæg på 15.000 kroner og en sur smiley.

Frokosttilbud på Jensens Bøfhus på Axeltorv i København. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Frokosttilbud på Jensens Bøfhus på Axeltorv i København. Foto: Kristian Djurhuus

Administrerende direktør i Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen, anerkender, at forholdene ikke var i orden.

»For det første er det meget beklageligt, at det sker. Vi har rengøringssystemer, der ikke er bedre end de mennesker, der udfører dem,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Det er stadig dybt beklageligt, for vi skal kunne forvente, at det bliver gjort ordentligt,« siger han.

Direktøren understreger, at de resterende 20 restauranter i bøfkæden har en glad smiley, men at ‘en sur smiley er en for mange.’

Restauranten meldte ved kontrolbesøget til Fødevarestyrelsens udsendte, at man ville få gjort ordentligt rent med det samme.

»De havde meget travlt med at komme til bunds i rengøringen,« fortæller direktøren.