Så er den gal igen.

For anden gang på fire måneder har Salling Bistro i Aarhus modtaget en sur smiley, og denne gang kommer der også en ordentlig bøde med på vejen.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

I den nyeste kontrolrapport fra september har Salling Bistro fået en ny sur smiley og dertil en bøde på 30.000 kroner, da der er problemer med rengøringen.

I rapporten står der blandt andet følgende:

»Der er kraftige sorte og hvide skimmellignende belægninger i virksomhedens køleskab, hvori der opbevares ost og salat. Belægningerne ses i toppen af køleskabet under en fastskruet plade. Der er ydermere gullige belægninger i området, hvor der blæses kold luft ud i køleskabet.«

Den anden sure smiley på fire måneder ærgrer stormagasinchef i Salling, Anja Kibsgaard.

»Det er en klar fejl, og det har vi rettet op på prompte. Vores kunder har høje forventninger til os. Det er vi stolte af, og vi skal hver dag gøre os fortjent til den tillid. Derfor beklager vi, at forholdene ikke har været i orden. Det er ikke godt nok, og vi tager påtalen alvorligt,« siger Anja Kibsgaard til Aarhus Stiftstidende.

Hun understreger, at stormagasinet skal have elitesmileyer over hele linjen, og derfor har de nu også strammet op på alle procedurerne hos samtlige medarbejdere i Salling Bistro.