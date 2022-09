Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Regeringen har opfordret danskerne til at tænke over deres forbrug af varme og el.

Det sker, efter et pressemøde torsdag, der handlede om de mange udfordringer, vi står over for med stigende priser på el og varme.

Men i Aalborg Øst, hvor et nyt supersygehus er under opførelse, lader man lyset stå tændt. Og det undrer lokalbefolkningen, skriver TV 2 Nord.

»Jeg tænker, at det er energispild, og om det er nødvendigt. Jeg håber da, at der er en grund til det,« siger Søren Rigborg, der bor tæt på byggeriet og derfor kan følge med, når mørket falder på.

Men ifølge kontorchef i projektafdelingen på det nye supersygehus, Mads Nibe, så er der en god grund til at lade lyset stå tændt – der er dog også en ting, der kan gøres bedre.

»På byggepladsen skal det være der, fordi der kommer vagter om natten, men vi skruer det ned på fem procent. I bygningen er der noget belysning, som slukker efter arbejdstid, men vi har heldigvis nogle arbejdere, der gerne vil arbejde om natten, og de tænder lyset manuelt, og det er ikke altid, de lige får det slukket,« siger Mads Nibe.

Men det er altså ikke godt nok, at man glemmer at slukke lyset efter sig, mener Mads Nibe.

Det vil han forsøge at løse ved, at man får det kommunikeret til de personer, der arbejder på byggepladsen om natten.