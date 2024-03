Oprindeligt skulle Nyt OUH stå færdigt i slutningen af 2022. Med ny forsinkelse bliver det nu først i 2027.

Byggeriet af Nyt OUH, som er Odenses nye supersygehus, bliver forsinket med op mod 18 måneder.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse fredag.

Regionen har "ikke længere troen på, at totalentreprenøren kan overholde den aftalte tidsplan".

Ifølge den seneste tidsplan skulle patienterne være rykket ind slut 2025 eller først i 2026. Den tidsplan holder ikke længere.

- I kvartalsrapporten er angivet, at en forsinkelse kan være på op til 18 måneder, men det er for tidligt at sige noget præcist, lyder det i pressemeddelelsen.

Indtil det nye hospital kan tages i brug, bliver patienter foreløbigt, hvor de er, nemlig på det nuværende Odense Universitetshospital, OUH. Det oplyser regionen.

Regionen peger på udfordringer på byggepladsen som årsag.

Entreprenøren er Odense Hospital Project Team (OHPT). De har gennem længere tid haft en lavere bemanding på byggepladsen end planlagt.

Region Syddanmark skriver fredag, at det ikke længere er muligt at indhente det tabte inden for en tidsramme, som blev aftalt mellem regionen og totalentreprenøren i december 2022.

- Entreprenøren Odense Hospital Project Team (OHPT) har gennem længere tid haft en lavere bemanding på byggepladsen end planlagt.

- Det har over tid genereret en forsinkelse, som nu ikke længere er mulig at indhente, skriver regionen.

Forsinkelsen frustrerer Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, "grænseløst".

- Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kommer godt i mål, og hvordan vi får lagt en klar, realistisk og holdbar plan for det videre arbejde.

- Det her skal være den sidste tidsplan, vi laver med OHPT, udtaler han i pressemeddelelsen.

I marts 2023 fik Region Syddanmark grønt lys af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at bruge 454 millioner kroner ekstra på byggeriet af det nye universitetshospital i Odense.

I december 2022 blev det meddelt, at det nye supersygehus ville blive forsinket med et år. Det ville også blive over en halv milliard kroner dyrere.

Derfor gik regionen i dialog med ministeriet om, hvordan man skulle finde det ekstra beløb.

I marts sidste år fik regionen så lov til at udvide budgetrammen. Det bragte den samlede pris op på lidt over 8,2 milliarder kroner.

Regionsrådet satte gang i hospitalsprojektet i 2008. Det første spadestik blev taget i 2016, viser en tidslinje fra TV 2 Fyn.

Selve byggeriet begyndte i 2019. Det forventedes, at det nye supersygehus ville stå færdigt i slutningen af 2022.

Men nu bliver det altså tidligst i 2027.

/ritzau/