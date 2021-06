I Humlebæk blev der onsdag sat hue på en student ud over det sædvanlige.

19-årige Raaman Baleswaran Krishnapillai kan nemlig fejre studentertiden med et imponerende afgangsbevis.

Alle karakterer er nemlig endt på 12, og det giver altså 31 12-taller i alt.

»Det var en kæmpe lettelse at få huen på, det har været lidt hårdt her til sidst op mod eksamen, så det er bare dejligt, at det er gået godt.«

Raaman har egentlig ikke haft en ambition om et bestemt gennemsnit – før til sidst, hvor der gik sport i alle 12-tallene, fortæller han.

Men når han gør noget, så gør han det helt, og det er en stor del af forklaringen på, at det er gået så godt, mener Raaman.

»Jeg har ikke lavet ekstraordinært mange lektier, der er faktisk masser af gange, hvor jeg ikke har fået det gjort, men når jeg har været til timerne, så har jeg deltaget aktivt og gjort en indsats.«

Han fortæller også, at han har haft nogle gode kammerater i gymnasietiden, og at det har skabt et godt studiemiljø, der har gjort det nemt for ham at forfølge sit ønske om at klare det godt i gymnasiet.

Raaman Krishnapillai er blevet student med 12 i huen og endnu flere 12-taller på beviset. Privatfoto.

Og så er der hans familie.

Raamans forældre flygtede til Danmark fra krigen i Sri Lanka som helt unge. Her lærte de sproget og tog begge uddannelser og fik arbejde, og de har givet Raaman en forståelse for, hvor vigtig uddannelse er.

»Det er enormt værdifuldt og noget, du altid kan have med dig uanset hvad,« siger han.

Ved siden af timerne på Espergærde Gymnasium, festerne, vennerne, lektierne og forskellige job som lektiehjælper har Raaman også startet det frivillige netværk Ung Invest.

Her står Raaman Krishnapillai sammen med sine forældre foran Espergærde Gymnasium. Privatfoto.

Her hjælper han unge, der gerne vil vide mere om, hvordan man investere penge, men det handler også om at finde ud af, hvordan de kan investere i sig selv, fortæller han.

»Det handler om at hjælpe unge med at finde ud af, hvilke muligheder de har, så de kan investere i dem,« fortæller han.

Raaman har gennem sin studietid været lektiehjælper, og her lærte han, hvor meget det betyder, når han kan mærke, han kunne gøre en forskel for andre.

»Jeg er meget interesseret i at kunne lære fra mig, og hvis det kan gøre en forskel for nogen, jamen, så betyder det alt for mig.«

Når studentertiden og sommerferien er slut, planlægger Raaman at bruge et års tid på forskellige projekter, herunder Ung Invest, og så venter et studie inden for økonomi muligvis på Copenhagen Business School ude i fremtiden.