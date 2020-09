Næsten halvdelen af klasserne på Rødovre Gymnasium er berørt af smitteudbruddet.

Og derfor har skolen lukket ned for den fysiske undervisning for de omkring 800 elever og 90 lærere på gymnasiet til efter efterårsferien.

Over for TV 2 fortæller rektor Peter Ditlev Olsen, at årsagen til smitteudbruddet og nu nedlukningen skyldes én person. Altså en såkaldt superspreder.

Det skriver TV 2 Lorry.

»Der har været en klasse, hvor der har været en superspreder. Her har der været en eksplosion på baggrund af en superspredning, der er gået ud over klassen, hvor ti er smittet,« siger Peter Ditlev Olsen.

Rødovre Gymnasium fik allerede i sidste weekend nys om de første smittede. De forsøgte herefter at indæmme smitten ved at lukke dele af undervisningen ned.

En strategi, som ledelsen regnede med ville være nok, men som altså nu har vist sig ikke at slå til.

I alt er 30 elever og to lærere testet positiv for covid-19.

En superspreder er en person, der spreder mere virus end andre.

Det kan der ifølge forskere være flere årsager til, men typisk har personens immunsystem svært ved at undertrykke patogenet – de mikroorganismer, som fremkalder sygdommen.

En superspreder af covid-19 kan sagtens være en asymptomatisk person – altså en person, der er smittet, men ikke viser symptomer på sygdommen.

Tidligere har et islandsk studie vist, at 50 procent af alle covid-19-smittede ikke oplever symptomer og derfor forsætter almindelige aktiviteter som skolegang eller job, hvorfor de utilsigtet smitter flere personer.