Over 9.000 medarbejdere i Bilka, Føtex, Netto og Salling Stormagasiner kan se frem til en glædelig overraskelse, når de modtager lønsedlen for august. De får nemlig knap 10 millioner kroner til deling af virksomhedens ejere, Salling Fondene, der deler noget af overskuddet med de ansatte.

»Vi er glade for, at en del af fondens overskud på denne måde kommer en lang række medarbejdere til gode. Med uddelingen kan vi give noget tilbage til de medarbejdere, som hver eneste dag bidrager til, at vi kan skabe værdi for kunderne, investere i flere bæredygtige løsninger og skabe muligheder for alle,« siger Per Bank, formand i Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og adm. direktør i Salling Group i en pressemeddelelse.

Det er dog kun medarbejdere, som har været ansat i hele perioden 2014-2017, som får de ekstra kroner på lønchecken. Det gælder også tidligere medarbejdere, som har været ansat i hele denne periode. De 9.390 nuværende og tidligere medarbejdere får hver udbetalt et gratiale på 1050,34 kroner i slutningen af august. Beløbet er skattepligtigt.

Samlet set er der tale om en uddeling på knap 10 millioner kroner fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond. Fonden blev stiftet i 1957 af Salling Groups grundlægger, købmand Herman Salling, og hans søster blandt andet med det formål, at en del af fondens overskud skulle tilfalde medarbejderne i virksomheden.

Salling Fondene, der sidste år blev eneejer af Salling Group efter at have købt de resterende aktier i virksomheden tilbage, har siden 2012 støttet kultur, sport, uddannelse, kirke og velgørende formål med over 850 millioner kroner.

»Medarbejderne har en stor aktie i, at Salling Fondene kan støtte gode formål som kampen mod madspild, atleterne under Team Danmark og kulturelle oplevelser, som er til gavn for mange mennesker. Derfor er vi også glade for, at vi med gratialerne kan påskønne deres indsats,« siger Per Bank.