Er du blandt dem, der febrilsk render rundt i supermarkedet for at finde en dunk med håndsprit, så bered dig på, at det nu er blevet endnu sværere at opdrive i de danske supermarkeder. Flere store detailhandelskæder stopper nemlig for salg af håndsprit i deres butikker, erfarer Frederiksborg Amts Avis.

»Den håndsprit, der bliver produceret nu, skal først og fremmest prioriteres til sundhedsvæsnet, og den begrænsede mængde, vi kan få hjem, er vi nødt til at prioritere til vores personale i butikkerne. Vi kan ikke engang få nok hjem til, at vi kan stille en dispenser, som kunderne kan bruge, frem, når de handler,« siger informationsdirektør i Coop, Jens Juul og tilføjer:

»Chancen for, at vi får håndsprit på hylderne, er meget begrænset, og jeg ved ikke, hvor længe, der går, siger han, som opfordrer til, at kunderne sørger for at holde god håndhygiejne, inden de handler ind.«

»Sørg for at vaske hænder grundigt og overhold så i øvrigt anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne,« siger Jens Juul.

Fra Rema 1000's kommunikationschef, Jonas Schrøder, lyder samme melding.

»Umiddelbart bliver den sprit, vi får, ikke sat til salg. Den skal bruges til de ansatte og til kunderne, når de går ind og ud af butikken. Jeg kan heller ikke sige noget om, hvornår vi igen har sprit på hylderne, for det kommer helt an på situationen med corona,« siger han.

Der kan dog være håb endnu, hvis man virkelig trænger til at få sprittet hænderne af.

Dagrofa, som driver kæderne Meny, Spar, Let-Køb og Min Købmand oplyser i en mail til avisen:

»Vi får løbende håndsprit hjem, som fordeles mellem vores butikker. Vi prioriterer den største del til vores medarbejdere og besøgende kunder, mens overskydende håndsprit sættes til salg i butikkerne.«

Ligeledes skriver Salling Group, som ejer Bilka, Føtex og Netto, til avisen, at der er sprit på hylderne i flere af kædens butikker, og at der løbende kommer mere til.