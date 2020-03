Dagligvarekoncernen Coop indfører nu restriktioner på modermælkserstatning i deres 1.200 butikker for at forhindre hamstring af den livsnødvendige føde til spædbørn. Det oplyser Finans.

Coop ejer kæderne Fakta, Kvickly, Irma, Dagli’Brugsen og SuperBrugsen, og der må hver kunde fremover maks købe fem pakker modermælkserstatning.

»Vi har masser af modermælkserstatning og frygter ikke at løbe tør. Men modermælkserstatning er et vitalt produkt, og vi frygter, at nogen hamstrer det på en måde, så der skabes flaskehalse. Det er det, der sker, når folk hamstrer,« siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef i Coop til Finans.

Restriktionen bliver indført, fordi flere kendte instagrammere har skrevet på sociale medier om mødre, der hamstrer modermælkserstatning.

Sarah Louise Christiansen er blandt andet kendt fra tv-programmet 'Forsidefruer'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sarah Louise Christiansen er blandt andet kendt fra tv-programmet 'Forsidefruer'. Foto: Ida Marie Odgaard

Den kendte blogger og influencer Sarah Louise Christiansen har fortalt, at hun bliver kontaktet af desperate spædbørnsmødre, der ikke kan købe modermælkserstatning.

»Der var blandt andet en kvinde, der havde været rundt med sin baby i bus til tre forskellige apoteker. Hun var snart i panik,« har Sarah Louise Christiansen sagt til TV 2 Lorry.

Cecilie Olsen, der har mange følgere på instagram under navnet @denperfektemor, har til samme medie fortalt, at hun modtager billeder af folk, der har købt op til 30 bøtter modermælkserstatning.

Flere butikskæder har i forvejen indført restriktioner på andre varer.

Allerede da den første dansker blev testet positiv for Covid-19, valfartede mange danskere ned i de lokale supermarkeder, hvor de tømte hylderne for håndsprit. Derfor har mange butikker nu restriktioner på den vare.

Da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i torsdags lukkede Danmark ned, gik mange danskere hamstrings-amok.

Toiletpapir, håndsprit, ris og pasta var nogle af de varer, danskere flåede ned fra hylderne. Du kan se vilde billeder af danskere, der hamstrer her.

Hamstringen af almindelige dagligvarer er siden stilnet lidt af i takt med, at hylderne igen er fyldt op med friske forsyninger af toiletpapir.