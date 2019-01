Op mod 3.000 medarbejdere blev med ét varslet fyret, da kæden Top-Toys, der står bag legetøjsbutikkerne BR Legetøj og Toys R’ Us, i slutningen af december gik konkurs.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de ramte medarbejdere kommer til at gå rundt uden job særlig længe. Flere supermarkedskæder slås nu om at få dem ansat.

Således har den ene kæde efter den anden de seneste dage stået i kø med åbne invitationer til de nu afskedigede medarbejdere, hvor de opfordrer dem til at søge job i deres butikker.

Det skriver Dansk Handelsblad.

På platformen LinkedIn skriver flere kæder opslag, hvor de opfordrer Top-Toys’ medarbejdere til at søge.

Lidl Danmark kommer med en invitation på deres Linkedin-profil, og det samme gør Salling Groups HR-chef Lars Rønnow på vegne af Netto, Bilka og Føtex.

Han skriver blandt andet:

’Håber, at mange af Top Toys dygtige medarbejdere vil tage kontakt så vi kan hjælpe så mange som overhovedet muligt videre i deres karriere’.

Lidl har sendt en åben invitation til Top-Toys' fyrede medarbejdere. Foto: Leonhard Foeger Vis mere Lidl har sendt en åben invitation til Top-Toys' fyrede medarbejdere. Foto: Leonhard Foeger

En lignende besked skriver Bilkas marketingschef, Tore Nederland, på sin Linkedin-profil.

Også Coop, der driver Fakta, Kvickly, SuperBrugsen og Irma, er ude med snøren.

Dansk Handelsblad gengiver, hvordan Kvicklys kædedirektør, Allan Kristoffersen, eksempelvis i en tråd på Linkedin skriver direkte til en fyret elev hos Top-Toys og opfordrer til, at vedkommende tager kontakt til Kvickly og søger en stilling.

Også DSK, der er købmændendes brancheforening i Danmark, forsøger at rekruttere blandt de fyrede medarbejdere.

John Wagner, administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, inviterer også de afskedigede medarbejdere til at søge job. Foto: Keld Navntoft Vis mere John Wagner, administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, inviterer også de afskedigede medarbejdere til at søge job. Foto: Keld Navntoft

På Twitter skriver administrerende direktør for DSK, John Wagner:

’Jeg vil opfordre de ramte til at kontakte den lokale købmand – Meny, Rema 1000, Spar osv. – hvis de er interesseret i et skifte til dagligvarehandlen. Her er der ofte ledige stillinger.’

Og ledige stillinger er der tilsyneladende nok af.

Hos Lidl fremgår det, at de lige nu søger mere end 100 nye medarbejdere til deres butikker rundtomkring i landet.

Hos Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, fremgår det, at man lige nu har mere end 1.100 ledige stillinger.