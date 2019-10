Halloween går i Danmark tilbage til 1990erne og nu vil forskere undersøge traditionen.

Halloween har vokset sig enorm, siden traditionen kom til Danmark fra USA i 1990'erne. Det kan blandt andet ses på mængden af slik- og græskarsalg.

For mens børn over hele landet rasler i uhyggelig udklædning og siger "slik eller ballade", kan analysechef for Coop, Lars Aarup, mærke den stigende popularitet.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Jeg tror, at salget af halloween-slik kommer til at blive 60-70 procent større end sidste år, og det er også et udtryk for, at danskerne er ved at tage den her tradition endnu mere til sig, siger Lars Aarup til TV2 Østjylland.

Coop-kæden, der dækker over supermarkeder som Brugsen, Fakta og Kvickly, tog ifølge analysechefen den amerikanske halloween til sig omkring årtusindskiftet.

- Frem til 2007 var halloween mindre end fastelavn. I 2007 var de lige store, og nu er halloween i hvert fald tre gange så stor som fastelavn, siger Lars Aarup til TV2 Østjylland.

De største højtider herhjemme for Coop er ifølge Lars Aarup jul, påske og så kommer halloween. Og potentialet for den uhyggelige højtid er ikke nået endnu, mener analysechefen.

- Vi har ikke nået toppen endnu. Vi kan se, at Halloween er størst i de store byer, men det breder sig ligesom ud af byerne, og man kan holde halloween et stykke uden for de store byer, uden at der bliver for langt mellem husene, siger Lars Aarup.

Også historiker ved Dansk Folkemindesamling under Det Kongelige Bibliotek, Caroline Nyvang, oplever danskeres stigende interesse for halloween. Samtidig peger hun på, at der ikke er meget forskning på området.

- Faktisk kender vi traditionsforskere heller ikke den danske halloweentradition særlig godt, fordi den er så ny og er kommet til så hurtigt.

- Derfor har vi netop indledt en undersøgelse, hvor vi via en hjemmeside systematisk vil indsamle informationer om halloweenskikke i forskellige landsdele og blandt folk i forskellige aldre, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Halloween falder altid den 31. oktober og markerer sommerens afslutning med traditioner knyttet til død og genfødsel.

/ritzau/