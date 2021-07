Salling Group, der står bag supermarkedskæder som Netto og Føtex, har sat ansigtskameraer op i 73 butikker, som optager kunderne på video, når de betaler ved selvbetjeningskasser.

Det skriver TV 2 Østjylland, som har spurgt Salling Group, hvorfor kæden optager kunderne på video. Angiveligt har mange kunder henvendt sig til Salling Group med spørgsmål.

Salling Group er ikke stillet op til telefoninterview, men kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen har svaret på mail.

Kameraet skal grundlæggende afskrække uhæderlige kunder fra at fylde lommerne med varer, som der ikke er betalt for.

»Kameravisningen er primært tiltænkt som et præventivt værn mod eksempelvis tyveri,« skriver Jacob Krogsgaard Nielsen.

Han forklarer desuden, at når kunderne kan se sig selv, så er det netop for at minde dem om, at området er overvåget.

Når man som kunde så forlader Salling Groups butik igen, så gemmer butikkerne optagelserne i 21 dage, hvorefter de slettes.

Jacob Krogsgaard Nielsen forsikrer, at kameraet og udstyret ikke kobler ens ansigt til ens betalingskort.

Desuden forklarer Salling Group, at hvis man gerne vil have de optagelser, som man selv optræder på, så kan det godt lade sig gøre. Man skal blot rette henvendelse til Salling Group.