Snart er det væk med mundbindet og frem med smilet.

Det er Coops supermarkeder i hvert fald klar til, når de tager imod deres kunder mandag 14. juni. Det gælder blandt andet Fakta, SuperBrugsen og Kvickly.

Her kan kunderne nemlig vinke farvel til det stykke stof, som både har været elsket og hadet af mange.

Desuden vil kravet om en opsynsperson også meget snart være fortid.

De nye retningslinjer kommer på baggrund af torsdagens pressemøde, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kunne fortælle, at mundbindet vil blive udfaset fra i næste uge. Det skriver FødevareWatch.

Vil du droppe mundbindet, når du skal handle ind?

»Vi glæder os over, at mundbindet ikke længere skal være en del af hverdagen, hvor det har været belastende for vores medarbejdere og for vores kunder. Smilet kommer snart tilbage i butikkerne,« siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef i Coop, til FødevareWatch.

Men selvom mundbindene snart er fortid, vil Coops supermarkeder overveje at beholde de afmærkninger, der opfordrer til at holde afstand, men også fortsætte med at tilbyde håndsprit.

Plexiglasset, som er en ekstra beskyttelse mellem kassemedarbejderen og kunden, ser heller ikke ud til at forsvinde lige foreløbigt.

Her ønsker Coop at se tiden an.