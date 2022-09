Lyt til artiklen

Snart kan det godt betale sig at dobbelttjekke, hvad tid det lokale supermarked åbner og lukker.

Efter stigende energipriser begrænser flere kæder nemlig nu åbningstiden.

Det gælder blandt andet flere butikker hos Dagrofa og Coop, der ejer dagligvarekæderne Kvickly, Dagli’ Brugsen og Coop365, skriver Finans.

»Det er rigtigt, at der er flere af vores selvstændige brugsforeninger, der har begrænset åbningstiden. Vi ser også på det på samlede niveau. Det er ikke umuligt, at vi kommer til at gøre noget, men vi har endnu ikke en plan for det endnu,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør hos Coop, til mediet.

Ændringen er med henblik på at spare energi. Dog pointerer direktøren, at det skal opvejes med både kunders behov og konkurrenterne i de enkelte supermarkeders tilfælde.

Ifølge Finans har man allerede i Kvickly i Ringkøbing, Aars, Grenaa og Vejen gjort handletimer kortere med alt fra 45 minutter til to timer.

Coop har tidligere protesteret mod de stigende elpriser ved at slukke lyset i 400 Dagli'Brugsen-butikker landet over.

Her slukkede man over 2000 kølere blev slukket og fjernes fra Coop-butikkerne, der bliver skruet ned for temperaturer og lys, og i Dagli'Brugsen valgte man at slukke lyset helt.

På billederne ses Dagli'Brugsen i Mejdal ved Holstebro, som klokken 12 slukkede alt lyset i butikken i en halv time for at gøre opmærksom på de store strømudgifter.