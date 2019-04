Det kan være en god idé lige at holde øje med en vares sidste salgsdato, inden den ryger i indkøbskurven.

Ved et uanmeldt kontrolbesøg i Fakta i Roskilde 10. april fandt Fødevarestyrelsens fødevarekontrol flere eksempler på madvarer, hvor datoen for mindste holdbarhedsdato var overskredet.

I styrelsens kontrolrapport står der, at 18 pakker honningsnitter var to måneder for gamle, og ni poser hvedeboller var 11 dage for gamle.

Derudover opsnappede kontrollørerne ni pakker chokoladeskildpadder og chokoladefrøer, 41 Bounty-barer og en pakke coleslaw salat, som ligeledes havde overskredet bedst før-datoen med flere dage.

'Det er beklageligt, at der er fundet varer, der burde være fjernet fra butikslokalet', skriver Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i dagligvarekoncernen Coop, som Fakta hører under, i en mail til TV 2 Lorry.

Det medfører nu en bøde på 10.000 kroner samt en sur smiley til butikken på Hyrdehøj Bygade i Roskilde.

Det er ikke første gang, selvsamme butik har fået sure smileyer.

Butikken har også fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen ved tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.