Fakta i Albertslund oplever at flere unge bruger butikken som opholdssted, og at flere af de unge går rundt i butikken uden mundbind. Nu har butikschefen bedt forældrene om at skride ind.

Igennem de seneste to uger har grupper af drenge brugt den lokale Fakta i Albertslund som opholdssted, og det har skabt utryghed for flere kunder.

Det fortæller butikschef Kadir Sen til TV 2 Lorry.

Han forklarer, at de unge kun køber småting, men til gengæld bliver de længe i butikken eller i området. Det er butikkens indtryk, at drengene lyver. De bærer for eksempel ikke Sundhedsstyrelsens fritaget-badge.

Albertslund har gennem længere tid været blandt de kommuner i landet med højeste smittetal. De sidste syv dage har kommunen på den københavnske vestegn haft 35 smittede, hvilket svarer til 126,5 smittetilfælde per 100.000 indbyggere (incidens, red.). Albertslund er dermed den femte hårdest ramte kommune i landet.

Butikschef Kadir Sen har forsøgt at forklare de unge, at deres adfærd kan få konsekvenser for butikken, men det er de tilsyneladende 'pisseligeglade med', siger han.

Kadir Sen har derfor set sig nødsaget til at kontakte politiet.

»Politiet oprettede en sag og sagde, at hvis det skete igen, skulle jeg kontakte dem, for så ville de komme ud og tage en snak med dem (de unge red.). Men så besluttede jeg at prøve Facebook først«, siger Kadir Sen.

'Kære kunder/forældre med unge børn i nærområdet... Jeg har brug for jeres hjælp igen. Desværre opholder jeres børn (sig red.) rigtig meget i fakta Godthåbsparken og omegn,' indleder Kadir Sen sin opfordring på Facebook, som igen skal gøre det trygt for kunder at handle i butikken.



Alternativet er ifølge den frustrerede butikschef at få enten politiet eller et privat vagtværn ud, men han frygter, det måske bare vil skabe yderlige utryghed.

»Det ville måske få det til at se mere alvorligt ud, end det er,« siger Kadir Sen.

Selvom det ikke er lykkedes Kadir Sen selv at trænge igennem til de unge, lader det dog alligevel til, at der nu bliver gjort noget ved problemet.

Mundbind i supermarkeder blev et krav i oktober. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mundbind i supermarkeder blev et krav i oktober. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har talt med rigtig mange forældre, efter at opslaget kom op. Og jeg kan allerede nu se, at det har givet pote, og at de har talt med deres børn om det. Allerede i går var her meget mere fredeligt,« siger Kadir Sen.

Selv tror han, at problemet med de unges adfærd i bund og grund handler, om at de keder sig og mangler et sted at være. Når alt er lukket ned, søger de unge typisk hen til de eneste steder, der er åbne, og hvor der sker noget, forklarer Kadir Sen.

Han har nu opdateret Fakta-butikkens Facebook-side og sagt tak til de forældre, som har talt med deres børn.

Og så understreger Kadir Sen, at Fakta på Godthåbsvej i Albertslund selvfølgelig er og skal være tryg at handle i. Men han siger også, at han godt forstår de unges frustrationer.

'Jeg forstår godt de unge, at de går rundt med den frustration, at de ingen steder kan være, men et supermarked er bare et dårligt valgt', skriver Kadir Sen på Facebook.

Det er ikke kun Fakta i Albertslund, der har haft problemer med grupper af unge, som hænger ud i og ved supermarkedet.

Også Bilka i Ishøj oplevede tidligere på måneden, at flere unge mødtes uden mundbind og uden indkøbsliste i de sene aftentimer. Bilka besluttede derfor at fremrykke deres åbningstider fra klokken 23 til 21 i deres butikker i både Ishøj og i Hundige i nabokommunen Greve.