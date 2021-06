Under coronaepidemien har der været flere opsigtsvækkende hackerangreb både nationalt og international.

Blandt andet nedlukningen af den gigantiske Colinial Pipeline, som forsyner halvdelen af den amerikanske østkyst med brændstof.

Herhjemme er Bauhaus en af virksomheder, der senest kunne melde, at de var under angreb.

Superhackeren Ralph Echemendia er ikke i tvivl om, at coronaepidemien har givet hackerne optimale betingelser.

Det skriver Borsen.dk, der har hørt Ralph Echemendia tale i forbindelse med den digitale minefestival Digitaldays.

Ralph Echemendia, der er kendt under sit alias 'The Ethical Hacker' har hacket sig ind hos giganter som Nasa, Microsoft, Google og IBM for at teste deres sikkerhed.

Han advarer om, at cybersikkerheden hos virksomheder verden over halter gevaldigt og slet ikke står mål med de angreb, som kriminelle hackere iværksætter.

Hackere, der har fået endnu bedre betingelser under coronaepidemien.

»Du har hele verdens arbejdskraft sendt hjem for at arbejde. Det åbner et massivt vindue for hackerangreb. Vi har endnu ikke hørt om det reelle niveau for cyberangreb under denne pandemi, og det kommer vi nok til de kommende år,« siger den berømte hacker ifølge Børsen.

Da Colonial Pipeline blev hacket i maj, endte de med at betale hackerne omkring 30 millioner kroner i løsesum.

Det til trods for, at det er den amerikanske regerings anbefaling, at man undlader at betale løspenge til hackere.