»Tit hører man, at det er børn og unge, der rapser i butikkerne, men sådan er det bestemt ikke hos os. Her er det voksne og primært pensionister, der bliver afsløret.«

Jørgen Sellebjerg er formand for SuperBrugsen i Jels i Sønderjylland, og han fortæller i JydskeVestkysten, at man – selvom det er lidt usædvanligt – har et problem med ældre mennesker, der stjæler.

En gang om måneden bliver der taget en butikstyv i forretningen. Han forklarer, at man kan dele tyvene op i det, han kalder 'bander': Lokale og ikke-lokale.

Og i de bander er der tilsyneladende en del ældre borgere. Det undrer ham meget, fordi mange af dem er kunder, der før pensionsalderen har haft store stillinger og ser ud til at have en god økonomi.

De stjæler alt fra Rittersport til rødvin.

Jørgen Sellebjerg understreger, at han ikke ønsker at hænge nogen ud. Han synes bare, det er ærgerligt, at folk ikke overholder loven.

Samtidig roser uddeleren i SuperBrugsen i Jels, Kenneth Ørvad, de børn og unge, der handler hos dem. Al den tid, han har arbejdet der – seks og et halvt år – har der aldrig været en sag med tyveri, hvor en ung har været involveret.

Bliver man taget i tyveri, så bliver man bortvist fra butikken permanent. Og det er en afstraffelse, der har virket frem til nu. De bortviste kommer ofte ikke i butikken igen, fortæller Jørgen Sellebjerg.