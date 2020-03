Fastfoodkæden Sunset Boulevard tyr til handling og lukker nu midlertidigt flere restauranter landet over på grund af coronavirus.

Det skriver Sunset Boulevard i en pressemeddelelse.

'I Sunset Boulevard ønsker vi at passe på vores medarbejdere og vores gæster, og derfor vælger vi nu at tage de nødvendige skridt for, at vi kan reducere smittefaren (...). Her ønsker vi at være en ansvarlig virksomhed, som gør, hvad vi kan for at inddæmme smitten,' siger Jens Broch, adm. direktør i Sunset Boulevard.

Sunset Boulevard har taget beslutningen på baggrund af statsministerens opfordring onsdag aften.

Her sagde hun til hele Danmark, at forsamlinger med over 100 deltagende forbydes landet over fra i dag (torsdag, red.) og 14 dage frem.

Enkelte Sunset Boulevard-restauranter forbliver dog åbne, skriver de i pressemeddelelsen.

Det gælder dem, hvor der er en drive-in tilknyttet.

Og i den forbindelse sender Jens Broch en klar opfordring om at benytte disse frem for at købe fysisk i restauranten.

'Vi opfordrer alle gæster, som har mulighed for det, til at benytte drive-in frem for restaurantens siddepladser. På den måde ønsker vi at holde antallet af siddende gæster nede på et minimum, så ingen kommer til at sidde tæt på hinanden'.

Sunset Boulevard understreger slutteligt, at man vil være ekstra opmærksomme på, at kapaciteten ikke overskrider 100 gæster.

I alt har Sunset Boulevard 44 restauranter fordelt over hele landet.

21 af disse har ikke en drive-in, hvorfor de lukker de næste 14 dage.