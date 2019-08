I seks år blev Sune Petersen udsat for vold og mobning på sin tidligere arbejdsplads. Direktør afviser at have kendt til volden.

En strøm af hårde ord og lussinger der bare blev ved og ved og ved.

Sådan husker Sune Petersen sine seks år som overfladebehandler hos den danske industrivirksomhed Protectors A/S, der udfører overfladebehandling for flere store forlystelsesparker og offentlige institutioner. Det skriver Fagbladet 3F.

Han måtte næsten dagligt finde sig i, at mesteren langede slag ud og kastede om sig med nedladende øgenavne som ”hund”, ”idiot” og ”tøsedreng”.

Men det var en del af kulturen, når man arbejdede i et værksted, fik Sune Petersen forklaret af mesteren.

- Min mester drak meget, selvom om han var på arbejde. Og hver gang han var fuld, blev han voldelig, siger den 23-årige.

Fagbladet 3F har talt med fem medarbejdere i Protectors A/S, der bekræfter, at det var almen kendt, at mesteren drak på jobbet og slog Sune Petersen, når han var fuld.

En kollega har set mesteren give Sune Petersen “dummeflade” flere gange, mens de arbejdede sammen.

Medarbejderne bekræfter også samstemmende, at mesteren opførte sig aggressivt over for flere andre medarbejdere.

Volden eskalerede i 2017, da Sune Petersen stadig var lærling i firmaet. Han sad og arbejdede, da mesteren pludselig greb fat i et tungt paprør, og slog ham hårdt over nakken.

- Han slog mig, fordi han mente, at jeg var doven og arbejdede alt for langsomt, siger Sune Petersen.

Efter slaget gik Sune til sin far, der arbejder i en anden afdeling i firmaet, og fortalte om hændelsen. De besluttede sig for, at politianmelde episoden, men ledelsen i Protectors A/S lovede at fyre mesteren, hvis de henlagde sagen.

- Jeg forstår ikke, hvordan min mester har kunne behandle andre mennesker dårligt i så lang tid uden, at der er blevet gjort noget. Men samtidig var jeg bare glad, da jeg endelig slap for at arbejde sammen med ham, fortæller Sune Petersen, der aldrig gik videre med sagen.

Håbet om en frisk start i firmaet holdt dog ikke længe. Efter mesterens afsked flyttede Sune Petersen til en anden afdeling med en ny chef, hvor konflikterne igen begyndte trappe op.

- Min nye chef havde et meget hårdt sprog, og der skulle ingenting til før jeg blev kaldt et eller andet dumt, siger han.

Hvis Sune Petersen for eksempel påpegede en fejl blandt de udleverede materialer, bad chefen ham om at “pakke sin ting og skride” eller kom med andre nedsættende kommentarer.

Sune Petersen har førhen kunne holde sig oven vande ved at sygemelde sig i korte perioder ad gangen. Men nu var grænsen nået.

- Jeg prøvede at lukke af, men det stoppede bare aldrig, siger han.

I april besluttede Sune Petersen at gå til 3F med et ønske om at få hjælp til sin opsigelse, da han fik tilbudt at arbejde off-shore på en boreplatform.

3F hjalp ham med opsigelseskontrakten, og Sune Petersen arbejder derfor ikke længere for Protectors A/S.

Han kan i dag godt se, at seks år virker som lang tid at skulle lukke af for slag og trusler.

Men det var det, han var vant til, forklarer han.

- Det er den eneste arbejdsplads, jeg har været på. De fortalte, at sådan gjorde man alle steder. Og derfor blev det også til en vanesag, siger han.

Sune Petersen ønsker ikke, at andre skal gennemleve det samme som ham.

- Firmaet har haft andre lærlinge og ansatte end mig, der er blevet behandlet rigtig dårligt. Så det skal bare stoppes helt, siger han.

Hos Protectors A/S erkender man, at Sune Petersen har haft et konfliktfyldt forhold til den tidligere mester.

- Men jeg er ikke bekendt med, at der skulle være foregået vold, skriver Morten Helger, der tiltrådte som firmaets direktør i oktober 2017, i et skriftligt svar til Fagbladet 3F.

Morten Helger bekræfter også, at Sune Petersen igen i 2019 har haft kontroverser med en anden leder.

- Og på opfordring og instruktion fra 3F har vi afskediget ham (Sune Petersen. red), skriver han og tilføjer, at det var “ekstra trist, at Sune måtte stoppe”.

Han understreger samtidig, at Protectors A/S ikke tillader druk, mobning og lignende hverken blandt ansatte eller ledere.

Hos 3F Vestegnen har sagen efterladt et stort indtryk på formand Thomas Overgaard.

- Det er forfærdeligt og fuldstændig uacceptabelt, at Sune har måtte arbejde under disse stærkt kritisable forhold. Der må aldrig være tvivl om at det er ledelsens ansvar at sikre, at sådan noget ikke sker på en arbejdsplads, siger han og tilføjer:

- Vi indgik en særlig aftale med virksomheden om at stoppe ansættelsesforholdet med Sune Petersen, fordi forholdene har været så grelle, og fordi han selv ønskede at aftræde hurtigst muligt.

Thomas Overgaard understreger, at ingen skal gå på arbejde med frygt for at blive slået eller mobbet. 3F Vestegnen vil derfor i samarbejde med virksomheden forsøge at få klarhed over sagen.

- Der skal rettes op på det dårlige psykiske arbejdsmiljø og den uacceptable kultur, der opleves, siger han.

En arbejdsmiljøkonsulent fra 3F havde d. 30. juli det første møde med Protectors A/S om Sune Petersens sag.