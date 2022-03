Den russiske invasion af Ukraine lægger pres på de ukrainske hospitaler, og der er en risiko for, at landets sundhedsvæsen kan bryde sammen. Derfor står de danske regioner klar til at modtage sårede krigsflygtninge herhjemme med kort varsel.

Hvis Ukraines sundhedsvæsen bryder sammen på grund af krigen, kan de få behov for international assistance til behandling af både krigens ofre og patienter, der skal behandles for mere almindelige sygdomme.

Det kan komme til at skabe en dominoeffekt, så sundhedsvæsnet i Ukraines nabolande kommer under voldsomt pres. Derfor forbereder Danmark sig nu på også at skulle håndtere sårede.

»Presset på sundhedsvæsenet i Ukraine vil kunne sprede sig som en dominoeffekt fra land til land, og det er den situation, vi sammen med de andre danske regioner og myndigheder har forberedt os på at håndtere,« forklarer regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), i en pressemeddelelse.

Det er en indsats, der skal koordineres, og modtagelse og fordeling af de sårede patienter på danske hospitaler bliver styret fra Region Midtjyllands Præhospital i Aarhus.

I Region Midtjyllands Præhospital har lægefaglig direktør Palle Juelsgaard ansvaret for, at den danske del af evakueringen og efterfølgende behandling kan ske så gnidningsfrit som muligt.

»Skal en patient evakueres fra Ukraine-området, bliver det blandt andet vores opgave at finde frem til, hvilket dansk hospital, der bedst kan behandle skaden, hvem der har plads og så naturligvis sikre, at hospitalet er klar til at modtage patienten,« siger Palle Juelsgaard.

Region Midtjylland har koordineringsopgaven de første tre måneder, det vil sige til og med maj 2022. Herefter går opgaven videre på skift mellem de øvrige regioner.