Der bliver fart over feltet for Sundhedsstyrelsen efter påske.

Styrelsen har nemlig planer om at skrue op for testambitionerne, når det kommer til den dødelige coronavirus, hvilket vil udmønte sig i op mod 15.000 daglige test efter højtiden.

Det skriver DR, som desuden beretter, at det er de nye retningslinjer for test, der har fået Sundhedsstyrelsen til at skrue op for tempoet.

De nye retningslinjer lyder blandt andet, at flere kan blive testet end tidligere, og det er altså derfor, at Styrelsen forventer at kunne nå at teste op mod 15.000 daglige personer i ugen efter påske.



Det fortæller Helene Probst, der er centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen, til P1 Morgen:

»Min forventning er, at vi kommer højere end 5.000 med de her nye retningslinjer i den her uge. Men vi forventer sådan set, at vi kan nå op på 10.000 i næste uge og 15.000 efter påske,« fortæller hun.

De nye retninglinjer vil blandt andet give de praktiserende læger mulighed for over telefonen at henvise borgere med milde symptomer til at blive testet, hvor man tidligere skulle gennem en vurdering på sygehuset.

De nye retningslinjer betyder også, at en person med nære relationer i særlige risikogrupper - hvis man for eksempel bor med kronisk syg eller en person over 80 år - kan blive testet ved milde symptomer.

Det samme gælder, hvis personen vurderes at have vanskeligt ved at følge myndighedernes anbefalinger om selvisolation, eller hvis personen har haft tæt kontakt med en bekræftet smittet.