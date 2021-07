Gravide og ammende landet over kan endnu ikke lade sig coronavaccinere, da de danske sundhedsmyndigheder fraråder vaccinen. Men nu siger enhedschefen i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg, i et interview til B.T., at vaccinen måske snart vil blive en mulighed herhjemme.

»Vi er på trapperne med en vurdering af vaccination til gravide og ammende. Vi har haft en proces i et stykke tid, og det er helt sikkert noget, der har førsteprioritet lige nu. Vi regner med at komme med en endelig anbefaling her i juli. Lige nu kigger vi på, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre at tilbyde vaccination til gravide og ammende,« siger hun.

Formanden og ledende overlæge Annemette Wildfang Lykkebo ved Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik stiller sig uforstående over for, hvorfor de gravide og ammende herhjemme ikke kan få vaccinen.

Selskabet har ad flere omgange forsøgt at overbevise Sundhedsstyrelsen om, at de gravide og ammende bør vaccineres.

»Vi har efterhånden meget viden om vaccinen, den ser ud til at være sikker at bruge til gravide. I USA har man vaccineret 120.000 gravide kvinder, hvoraf man har data på 38.000 af dem. Man har ikke set nogen bivirkninger i den forbindelse, og der er ikke forekomst af misdannelse, væksthæmning, abort eller tidlig fødsel,« siger hun.

Når Sundhedsstyrelsen tøver med at inkludere vaccinen i vaccinationsprogrammet, skyldes det, at vaccinen endnu ikke er godkendt til denne gruppe. Det vil sige, at man endnu ikke har godkendelsesstudier fra medicinalvirksomhederne, og at vaccinen ikke har været igennem en godkendelsesproces fra lægemiddelmyndighederne.

»Når man ikke har den type godkendelse, så skal man have noget overbevisende data andre steder fra. Vi får rådgivning fra gynækologerne og obstetrikerne, som siger, at vaccinen er sikker,« siger Bolette Søborg og tilføjer:

»Derfor kigger vi nu på det data, vi har, som primært kommer fra USA, og ser, om det ser fornuftigt ud. Vi er jo interesserede i, at det er sikkert for både barnet og moderen at blive vaccineret,« siger enhedschefen.

Bolette Søborg forklarer, at Sundhedsstyrelsen vil lade sig inspirere af England og Sverige, hvor gravide allerede nu får vaccinen:

»Hvis vi så skal tilbyde vaccinen til gravide og ammende, så skal vi selvfølgelig have sat det hensigtsmæssigt op, så det er anvendeligt for de gravide og ammende at benytte sig af tilbuddet. Og der ser vi lige nu på, hvordan de i England og Sverige informerer de gravide om vaccinationstilbuddet, selvom det ligger uden for godkendelsesgrundlaget fra lægemiddelmyndighederne,« siger hun.