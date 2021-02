Sundhedsstyrelsen anbefaler, at AstraZeneca-vaccine gives til folk under 65 uden risiko for alvorlige forløb.

Danmark modtager i næste uge de første leverancer af den tredje godkendte coronavaccine, som kommer fra medicinalselskabet AstraZeneca og Oxford University.

Modsat de to første vacciner skal den ikke gives til alle. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den som udgangspunkt gives til folk under 65 år, som ikke har risiko for et alvorligt forløb med coronavirus.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at der mangler dokumentation for, hvor virksom vaccinen er for ældre aldersgrupper. Det forklarer Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

- Vi har gennemgået dokumentationen, og indtil vi har set flere data for effekt blandt ældre, er det vores anbefaling, at vaccinen fra AstraZeneca først og fremmest skal være et tilbud til personer under 65 år uden øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, siger Bolette Søborg i pressemeddelelsen.

Anbefalingen om at give vaccinen op til 65 år læner sig op ad, hvad andre sundhedsmyndigheder i Europa har anbefalet.

Vaccinen blev godkendt i EU i sidste uge efter anbefaling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Vaccinen er godkendt til alle over 18 år. Men det er ifølge EMA ikke dokumenteret godt nok, om borgere over 55 år vil have gavn af vaccinen.

Det skyldes ifølge EMA, at der endnu ikke er data nok til at vurdere, om vaccinen også har en effekt for folk over 55 år. EMA forventer dog, at den også beskytter personer over 55 år.

Vaccinen skal gives over to omgange. Det andet andet stik skal gives 4-12 uger efter det første.

Danmark modtager de første leverancer af vaccinen fra AstraZeneca i næste uge.

I modsætning til de to vacciner fra Pfizer/BioNTech, der skal opbevares ved henholdsvis minus 70 og minus 20 grader, skal AstraZeneca-vaccinen være i et køleskab.

Vaccinen er godkendt med en dokumenteret effekt på omkring 60 procent.

Det vil sige, at den i forsøgsstudier, hvor halvdelen har fået vaccinen og den anden halvdel placebo, har reduceret antallet af sygdomstilfælde med 60 procent.

Selv om der har været smittetilfælde med coronavirus blandt de vaccinerede i forsøgene, har der ikke været nogen alvorlige sygdomsforløb eller indlæggelser blandt de personer.

