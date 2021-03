Nyt studie fra Skotland har vist god effekt med AstraZeneca-vaccine, som nu gives til alle voksne i Danmark.

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu at give vaccinen fra AstraZeneca til alle over 18 år. Tidligere har udgangspunktet været op til 65 år.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen begrunder ændringen med, at der er kommet nye studieresultater fra Skotland, som har vist, at vaccinen har reduceret risikoen for et alvorligt forløb med coronavirus markant - herunder indlæggelse.

Den effekt har været påvist på tværs af alle aldersgrupper.

- Resultaterne fra Skotland er glædelige. De viser et stort fald i risiko for indlæggelseskrævende covid-19, også blandt ældre, siger Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

- Det kunne vi også se en tendens til ud fra de begrænsede data, vi havde fra godkendelsesstudierne af vaccinen.

Og det bliver nu bekræftet i stor skala, siger hun i pressemeddelelsen.

Vaccinen fra AstraZeneca blev godkendt i EU i slutningen af januar til alle aldersgrupper.

Det Europæiske Lægemiddelagentur sagde dog dengang, at virkningen på personer over 55 år ikke var godt nok dokumenteret.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har dog anbefalet at bruge den til alle aldersgrupper, og sammen med det nye studie fra Skotland har Sundhedsstyrelsen ændret holdning.

På det seneste har en række andre lande i Europa lavet samme ændring som Danmark - onsdag gjorde både Tyskland og Sverige.

Ud over at ændre anbefalingen for aldersgrupper justerer Sundhedsstyrelsen også sit syn på, hvornår man skal have stik nummer to.

Sundhedsstyrelsen siger nu, at der kan gå op til 12 uger, før man får andet stik med vaccinen.

Tidligere har anbefalingen været, at andet stik helst skulle være fire uger efter først stik eller snarest derefter.

Ændringen vil betyde, at flere personer hurtigere vil kunne få første stik, fordi man ikke skal reservere så mange doser til personer, der skal have andet stik.

- Dermed når vi hurtigere en immunitet i befolkningen, og vores forventning er også, at det vil føre til bedre epidemikontrol, siger Bolette Søborg.

/ritzau/