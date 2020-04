Efter påske er ambitionen, at man skal kunne teste 15.000 personer om dagen for coronavirus.

Efter påske vil det danske sundhedsvæsen kunne teste op mod 15.000 om dagen for coronavirus.

Sådan lyder det fra Helene Probst, der er centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen. Det skriver DR.

Meldingen kommer, efter at styrelsen onsdag ændrede retningslinjerne for, hvem der kan blive testet for coronavirus. Det betyder, at flere kan blive testet.

- Min forventning er, at vi kommer højere end 5000 med de her nye retningslinjer i den her uge. Men vi forventer sådan set, at vi kan nå op på 10.000 i næste uge og 15.000 efter påske, siger hun til DR.

Blandt andet vil borgere med milde symptomer kunne blive henvist direkte til en test for coronavirus af deres praktiserende læge. Tidligere skulle de først vurderes på et sygehus.

Det bliver også lettere at henvise medarbejdere i sundheds- og ældresektoren med milde symptomer til test. Det gælder også familiemedlemmer, der bor sammen med personer i risikogruppen.

Risikogruppen betragtes her som personer med kronisk sygdom eller personer over 80 år.

Regionerne får desuden mulighed for at køre ud og teste borgere, som bor tæt sammen med andre mennesker. Det kan eksempelvis være på plejehjem, kommunale botilbud, fængsler og herberger.

Det danske sundhedsvæsen kan i øjeblikket teste 5000 om dagen, men den fulde kapacitet er ikke udnyttet indtil videre.

Ifølge Danske Regioner blev der tirsdag, som er senest opdaterede tal, testet 3116 personer.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), siger til TV2, at hun ikke på forhånd var oplyst om, at ambitionen var hævet til 15.000, men at regionerne lytter til Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/