De fleste ved nu, at håndsprit og afstand er vigtigt for at undgå coronasmitte. Det er en del af i alt fem 'gode råd', som er blevet gentaget og gentaget af myndighederne.

Et sjette vigtigt råd mangler dog, og det er et alvorligt problem, mener flere eksperter. Sundhedsstyrelsen mener dog ikke, at danskerne kan forholde sig til flere anbefalinger.

»Det er et helt afgørende råd. Jeg kan ikke forstå, at Sundhedsstyrelsen ikke fortæller om det,« siger Thorkild I.A. Sørensen, professor i epidemiologi ved Københavns Universitet.

Danskerne er nemlig ikke blevet anbefalet at lufte ud. Åbn vinduerne, tilfør frisk luft til indelukkede rum, og hold dig mest muligt udenfor. Det reducerer smittespredningen via dråbepartikler i luften.

Ideen om, at man ikke skal sige alting, er problematisk. Som borgere har vi krav på at vide, hvad det er, som kan hjælpe os Karsten Pedersen, lektor i kommunikation

239 eksperter fra 32 lande stod forrige måned sammen i et opråb til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den medicinske verden for at sætte fokus på, at smitten også er luftbåren.

Af deres rapport fremgår det, at problemet er 'særlig akut' indendørs og i indelukkede omgivelser.

De mange eksperter mener, at man bør sætte fokus på og gøre brug af alle forholdsregler for at mindske smitten. Herunder anbefale udluftning på skoler og arbejdspladser.

Selv om det er både nemt og omkostningfrit, informerer mange lande og sundhedsorganisationer ikke om vigtigheden af det. Heller ikke Sundhedsstyrelsen i Danmark nævner udluftning som en anbefaling.

Et landsdækkende krav om mundbind i den offentlige transport trådte i kraft lørdag 22. august 2020. Metroen lørdag formiddag. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Et landsdækkende krav om mundbind i den offentlige transport trådte i kraft lørdag 22. august 2020. Metroen lørdag formiddag. Foto: Bax Lindhardt

Det nævnes eksempelvis ikke i vejledningerne til virksomheder og institutioner, herunder skoler og universiteter. Ifølge Thorkild I.A. Sørensen er konsekvensen, at meget få danskere ved, hvor vigtigt det er.

»Det er meget problematisk. Det er mangel på en meget effektiv måde at mindske smitterisikoen, og især risikoen for at blive meget syg af at blive smittet,« siger han.

Til kritikken har Sundhedsstyrelsen forklaret over for Politiken, at hovedfokus i styrelsens anbefalinger har været smitte ved dråber og kontaktflader. Styrelsen følger dog også forskningen om luftbåren smitte.

Konstitueret centerchef Dan Brun Petersen mener, at udluftning er et godt råd, som styrelsen også overvejer at medtage i sine anbefalinger. Der er dog nogle bekymringer.

»... ingen af os kan forholde os til for mange ting på samme tid. Og jeg kan være bekymret for, at hvis vi lægger for meget vægt på råd om udluftning, så vil folk stoppe med at holde afstand eller vaske hænder, som stadig er de primære råd,« siger han til Politiken.

»Vi kan jo komme op med 200 gode anbefalinger, men vi er nødt til at prioritere dem, så de vigtigste budskaber ikke drukner.«

Den forklaring giver Thorkild I.A. Sørensen, professor i epidemiologi, dog ikke meget for. Han mener ikke, at befolkningen er så dum, som den bliver gjort til.

»Det er det rene vrøvl, når Sundhedsstyrelsen siger, at danskerne ikke kan forholde sig til flere anbefalinger, hvis der blot er sammenhæng og fornuft i dem.«

Advarsel fra Sundhedsstyrelsen mod coronasmitte på elektronisk reklamestander ved gågade i Aalborg 8. april 2020. Foto: Henning Bagger Vis mere Advarsel fra Sundhedsstyrelsen mod coronasmitte på elektronisk reklamestander ved gågade i Aalborg 8. april 2020. Foto: Henning Bagger

Helt galt afmarcheret er styrelsen dog ikke med netop den logik. For vil man have budskaber til at nå bredt ud, skal de være enkle og få, lyder det fra Karsten Pedersen, som er lektor i kommunikation på RUC. Han mener til gengæld ikke, at andre potentielt vigtige informationer af den grund skal holdes tilbage.

»Ideen om, at man ikke skal sige alting, er problematisk. Som borgere har vi krav på at vide, hvad det er, som kan hjælpe os. Vi kan godt forstå komplekse meddelelser og tage imod mange informationer.«

Vil danskerne glemme de fem 'gode råd' fra Sundhedsstyrelsen, hvis man også anbefaler at lufte ud?

»Folk har det med at glemme noget, når fokus skifter til noget nyt. Mundbind skal eksempelvis være et supplement, men nogle opfatter det nu som et alternativ til at holde afstand.«

Betyder det, at danskerne ikke kan forholde sig til mere end fem råd?

»Man ville sagtens kunne have seks 'gode råd'. Det er vigtigt at begrænse sine hovedbudskaber, men samtidig er al relevant information om sundhedskrisen vigtig at give.«

Det kunne eksempelvis være muligt at læse om vigtigheden af at lufte ud på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, påpeger både Karsten Pedersen og Thorkild I.A. Sørensen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, men det har ikke været muligt søndag.