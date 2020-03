Efter forskellige udlægninger af, om børn må lege sammen under coronakrisen, udsendes der nu retningslinjer.

Efter stor forvirring om, hvorvidt børn må lege sammen under coronakrisen, udsender Sundhedsstyrelsen nu et sæt retningslinjer om legeaftaler og ture til legepladser.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for børn, at de får lov til at lege og bevæge sig, men det kan være en udfordring at få organiseret det på en tryg måde. Derfor har vi udarbejdet retningslinjer om det, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

I noget tid var den gentagne melding fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at raske børn gerne må lege med raske børn. Så længe det er i små grupper - og helst udenfor.

Således skabte det en del forvirring, da lægefaglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak torsdag aften sagde, at børn ikke bør lege sammen. Det udtalte han i DR-programmet "Lægens bord".

- De skal lytte til, hvad vores statsminister og dronning har sagt. Man skal holde afstand - og det gør børn ikke. Så derfor skal man aflyse legeaftalerne, sagde han.

Fredag er meldingen imidlertid mere klar fra Sundhedsstyrelsen: børn må gerne lege sammen, men der skal tages nogle forbehold.

Det vil blandt andet sige, at legeaftaler skal bestå af så få børn som muligt - helst ét til to. Børnene skal også gerne lege i så kort tid som muligt.

Og så skal familier generelt undgå legepladser med for mange børn, fremgår det af retningslinjerne.

