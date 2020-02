»Det er bare snak. Jeg får ikke en pind ud af det svar.«

72-årige Hanne Larsen fra Køge sidder med et brev fra Sundhedsministeriet foran sig.

Heri har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) svaret på, om han mener, at alderskriteriet på 70 år for brystkræftscreening fortsat er rigtigt, set i lyset af, at vi danskere lever længere tid.

Det er sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF), der på baggrund af en artikel i B.T. i november sidste år, har stillet spørgsmålet til ministeren.

Synes du, at kvinder over 69 år skal have lov til at blive screenet for brystkræft?

»Det er et paradoks, at pensionsalderen stiger, fordi vi bliver friskere og lever længere, mens sundhedsvæsenets screeningstilbud ikke følger med. Det mener jeg, at vi skal have fokus på i alle de overvejelser, vi gør os om sundhedssektoren,« siger hun.

I artiklen gav Hanne Larsen dengang udtryk for, at hun ikke mener, det er rimeligt, at det kun er kvinder op til 70 år, som kan blive screenet for brystkræft. Det ville gøre hende tryg, hvis hun fortsat kunne få lov, forklarer hun.

Så mange får brystkræft Cirka 4.700 rammes årligt af brystkræft.

Hvert år dør cirka 1100.

Brystkræft rammer sjældent personer under 30 år og oftest kvinder over 60 år.

I 2007-2009 startede et landsdækkende tilbud om mammografi for kvinder i alderen 50-69 år.

Det har mindsket risikoen for at dø af sygdommen: Overlevelsen er steget og fem-års-overlevelsen er steget med 9 procent point siden 2000 (fra 78% til 87%).

Har man tidligere haft brystkræft, vil man blive tilbudt screening, til man er 80 år. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Men i brevet fra Sundhedsministeriet, der har rådført sig med Sundhedsstyrelsen, fremgår det, at styrelsen ikke kan anbefale at udvide aldersgrænsen.

Den uafhængige ekspert organisation US Preventive Services Task Force (USPSTF) anbefaler ellers på baggrund af ny forskning, at myndighederne ‘bør overveje, at kvinder i aldersgruppe 70-74 år rutinemæssigt screenes for brystkræft hvert andet år’.

Hanne Larsen. Foto: Philip Flindt/Byrd. Vis mere Hanne Larsen. Foto: Philip Flindt/Byrd.

Også European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) anbefaler en screening af kvinder op til 74 år - men med screening hvert tredje år.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil det kræve en ‘grundig gennemgang og vurdering, før der kan laves ændringer i det eksisterende screeningsprogram’. Hvornår og om en sådan gennemgang skal foregå, er endnu uklart, uddyber Sundhedsstyrelsen overfor B.T.:

»Det er endnu ikke afklaret, om der skal igangsættes en gennemgang af fordele og ulemper ved at udvide aldersgrænsen,« skriver akademisk medarbejder Kristoffer Lande Andersen i en e-mail.

Hvorfor får du brystkræft? En række faktorer øger risikoen for at udvikle brystkræft: arv, kvindelige kønshormoner, alkohol, kost- og motionsvaner, ioniserende stråling, natarbejde, visse sjældne kemikalier, trafikstøj, i hvilken alder og hvor mange gange man eventuelt føder, og hvornår man går i overgangsalder.

Det mest almindelige symptom er en knude i brystet. Andre symptomer kan være væske fra brystvorten eller en svag indtrækning i huden. Nogle har forstørrede lymfeknuder i armhulen. Et sjældent symptom er betændelseslignende forandringer i brystet. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Det er derfor, at Hanne Larsen nu føler, at hun sidder med et svar foran sig, som hun ikke kan bruge:

Hanne Larsen er en livsglad kvinde, der gerne vil fortsætte med at screenes for brystkræft, selvom hun er over 69 år. Foto: Philip Flindt/Byrd. Vis mere Hanne Larsen er en livsglad kvinde, der gerne vil fortsætte med at screenes for brystkræft, selvom hun er over 69 år. Foto: Philip Flindt/Byrd.

»Det er jo menneskers helbred, der er på spil. Jeg er lige blevet 72, så jeg når jo ikke at få glæde af en eventuel ændring, hvis den da overhovedet kommer. Det handler ikke længere om mig, men alle skal have lov til at fortsætte screeningen, hvis de har lyst. Især dem, der ikke er opmærksomme på symptomer fra deres krop,« siger Hanne Larsen.

Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen hæfter sig ved de udenlandske undersøgelser, som indikerer, at det er relevant at drøfte aldersgrænsen for brystkræftscreening af kvinder.

»Jeg har noteret mig, at sundhedsministeren ikke af sig selv tager initiativ til en drøftelse af, hvad det eventuelt betyder for det danske kræftscreeningsprogram. Tværtimod. Jeg mener imidlertid, at svaret netop giver grund til at tage en drøftelse af aldersgrænse,« siger hun.

Torsdag havde politikeren derfor etisk ordførermøde med ministeren. Her foreslog hun at opfordre Etisk Råd til at arbejde med alderskriterier i sundhedssektoren.

Folketingspolitiker Kirsten Normann Andersen (SF). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Folketingspolitiker Kirsten Normann Andersen (SF). Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det giver mening at få en åben drøftelse of alderskriterier - ikke mindst med henblik på at få afdækket, om der er gode faglige begrundelser. Men også for at få fokus på, om der foregår egentlig diskrimination. Den udfordring håber jeg, at Etisk Råd vil tage på sig,« siger politikeren.

Janne Bigaard, overlæge og brystkirurg i Kræftens Bekæmpelse mener, det er vigtigt med solid viden, hvis man skal lave ændringer,

»Ellers kan vi risikere at give behandling for noget, der ikke ville udvikle sig til egentlig sygdom. Det ville skabe unødig bekymring for nogle,« siger hun.

Hun anerkender, at risikoen for at få kræft er større, des ældre man er. Men til gengæld er knuderne mindre aggressive på grund af kvindernes mindre hormonproduktion. Derfor udvikler knuderne sig langsommere eller kan forsvinde igen.