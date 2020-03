Myndighederne har skabt forvirring ved at melde forskelligt ud om, hvorvidt børn må have legeaftaler.

Sundhedsstyrelsen understreger fredag ifølge Ekstra Bladet, at raske børn gerne må lege med raske børn under coronakrisen.

Det står i kontrast til udtalelser fra lægefaglig direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølbak. Han sagde torsdag aften på DR, at børn ikke bør lege sammen og kom med en klar anbefaling om at aflyse legeaftaler.

- Det er en fejl fra Statens Serum Instituts side. De bakker naturligvis 100 procent op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skriver Sundhedsstyrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

Sundhedsstyrelsen skriver videre, at Kåre Mølbak ikke længere vil komme med sine egne anbefalinger.

- Du kan eventuelt kontakte dem (Statens Serum Institut, red.) eller Kåre Mølbak, som vil forklare, at de naturligvis bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som stadig er, at raske børn må lege med raske børn, i små grupper to til tre styk, citerer Ekstra Bladet Sundhedsstyrelsen for.

Tirsdag indførte regeringen et forsamlingsforbud mod forsamlinger over ti personer både udendørs og indendørs.

Der har dog været tvivl om, hvorvidt man stadig må mødes i mindre grupper, og om børn må lege med hinanden. Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm har flere gange sagt, at raske børn gerne må lege med raske børn.

Sundhedsstyrelsen har flere gange sagt, at man generelt bør blive hjemme. Men styrelsen har samtidig i en video givet råd til, hvordan man bedst sikrer sig mod smitte, hvis man har gæster.

Søren Brostrøm blev torsdag på et pressemøde spurgt, om det er okay at samle sig et par stykker.

- Det er bestemt ikke vores anbefaling. Udmeldingen fra regeringen er tydelig, der er et forbud mod forsamlinger over ti, og man anbefaler kraftigt, at familiemiddage, fødselsdage og den slags bliver begrænset.

- Det sagt, så skal vi som sundhedsmyndigheder alligevel have anbefalinger til, hvordan man gør det, hvis man alligevel samles, sagde Søren Brostrøm.

