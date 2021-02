Lyntest kan ikke vise, hvilken variant man er smittet med. Derfor skal positive test følges op med PCR-test.

Hvis man bliver testet positiv i en antigentest - også kendt som lyntest - skal man efterfølgende tage en PCR-test hos det offentlige.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen i et sæt nye anbefalinger.

Ændringen skyldes, at det ikke er muligt at undersøge en positiv lyntest for, hvilken variant den stammer fra.

- Vi anbefaler, at alle, der får en positiv antigentest, også får foretaget en PCR-test ligeså snart de får besked om, at antigentesten er positiv, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- På den måde sikrer vi, at vi som samfund kan overvåge virusvarianterne, så vi kan sætte målrettet ind mod dem. Samtidigt kan man med en mere følsom test få bekræftet, at man er smittet, siger han.

/ritzau/