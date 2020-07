Sommerferien er ved at være slut, og hverdagen nærmer sig. Det betyder også, at flere vil bruge den kollektive trafik.

Derfor lyder den officielle opfordring fra Sundhedsstyrelsen nu, at passagerer skal bruge mundbind i bus, tog og metro, hvis der er trængsel, og det ikke er muligt at holde den anbefalede fysiske afstand, som lyder på en meter.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

»Det kan gøre det sværere at holde afstand i mange situationer, også selv om man gerne vil. Det gælder for eksempel i den kollektive trafik i myldretiden eller i tætpakkede busser, tog og færger,« udtaler Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Her skal du bruge mundbind eller visir Hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset

Hvis du er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation

Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test

Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, fx ved behov for pleje og omsorg

Hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand

I erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig

Ved store forsamlinger som f.eks. optog, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand mv. Kilde: Sundhedsstyrelsen

»Derfor anbefaler vi nu, at man tager et mundbind med i tasken i de situationer, og tager det på, hvis det er svært at holde afstand.«

Der er ikke tale om et krav, men en anbefaling. Derfor vil der heller ikke blive udskrevet bøder, hvis man ikke har mundbind på, fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

»Men trafikselskaberne vil selvfølgelig sørge for, at passagerne bliver grundigt informeret. Specielt her i den første tid, hvor der endnu er lidt tid til, at alle er vendt tilbage fra ferie. Det er rigtig godt, at man lige vender sig til det,« siger han.

»Det er godt, at anbefalingerne kommer nu, inden samfundet vender tilbage til en mere normal situation, hvor der også kommer flere mennesker i den kollektive trafik.«

Vurderingen fra Sundhedsstyrelsen er fortsat, at man generelt godt kan bevæge sig i det offentlige rum uden at bruge mundbind.

De danske sundhedsmyndigheder har været mere tilbageholdende med at anbefale mundbind, end myndigheder i andre lande.

Flere eksperter har forudset, at danskerne skulle begynde at vænne sig til tanken om at bære mundbind i offentligheden, efter at flere lande har stillet det som krav.

Men til DR sagde Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, så sent som i starten af ugen, at mundbind i det offentlige rum »giver ingen mening i den nuværende situation«.