Lige nu stiger smitten med flere forskellige luftvejssygdomme. Det gælder blandt andet for covid-19, RS-virus, kighoste og influenza.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sektionsleder Karen Geismar siger:

»Det er helt forventeligt for årstiden, at smitten stiger. Men vi synes, det er vigtigt at minde os alle sammen om, at vi selv kan være med til at forebygge smitte ved at huske at vaske hænder, blive hjemme hvis vi er syge, hoste og nyse i ærmet, lufte ud og gøre rent.«

De fem smitte-forbyggende råd Bliv hjemme, hvis du er syg. Luft ud og skab gennemtræk. Vask dine hænder eller brug håndsprit. Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved. Host og nys i ærmet. Kilde: Sundhedsstyrelsen

For at huske de gode vaner gennemfører Sundhedsstyrelsen en kampagne med overskriften 'Rigtige helte.'

Her møder vi en række almindelige mennesker, der følger de fem smitteforebyggende råd og dermed både beskytter sig selv og undgår at smitte andre, og derfor er de nogle af hverdagens rigtige helte.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod covid-19 og influenza til personer, der er fyldt 65 år, gravide og personer, der har en kronisk sygdom, som øger risikoen for at blive alvorligt syg, hvis de bliver smittet

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide bliver vaccineret mod kighoste, og at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.