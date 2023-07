Der vil være mangel på Antabus, der gives mod alkoholafhængighed, frem til starten af september.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Manglen skyldes 'længerevarende forsyningsvanskeligheder'.

Nu opfordrer Simon Tarp, der er indsatsleder for Rationel Farmakoterapi (IRF), lægerne til at omlægge så mange patienter som muligt til andre behandlingsmetoder.

»Den nuværende situation med Antabus giver anledning til at overveje, om andre lægemidler er mere hensigtsmæssige. Vi vil desuden gerne understrege, at behandling af alkoholafhængighed med lægemidler skal være et supplement til struktureret samtalebehandling,« siger han.

Antabus er et lægemiddel, der bliver brugt til behandling og efterbehandling af alkoholafhængighed.

Midlet virker på en markant anden måde end andre.

Derfor gør Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at patienter skal gøre sig klart, at en omlægning til andre lægemidler vil betyde, at de får en anden effekt af medicinen.

»Hvis man er i behandling med Antabus, er det en god idé at kontakte sin læge og snakke om, hvad der er alternativer,« siger Simon Tarp.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at det ikke er muligt at få nok udenlandske pakninger af Antabus til at dække det aktuelle behov.

Den sparsomme mængde, Danmark ligger inde med, skal forbeholdes særligt sårbare patienter.

Sidste år fik mere end 12.000 danskere Antabus.