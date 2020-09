Det er slet ikke holdbart, at børn i dagtilbud sendes hjem med noget så banalt som en snotnæse.

For som B.T. har kunnet fortælle med en række eksempler, så betaler forældre med både barnets første sygedag, feriedage og i sidste instans med penge trukket i løn, hvis coronafrygt medfører, at deres børn sendes hjem i tide og utide.

Så nu tager Sundhedsstyrelsen affære.

I en appel onsdag aften til kommuner og daginstitutioner lyder det fra konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst, at det gælder om at lade fornuften råde.

Der er ingen grund til at sende børn hjem på grund af en løbende snotnæse.

»Det er fuldstændig almindeligt, at der kommer snot fra næsen. Der er slimhinder i næsen, og de producerer snot. Jeg får det selv, når jeg cykler om morgenen. Hos børn kommer snot måske hyppigere, fordi de er mere fysisk aktive og ofte leger udenfor sammen med de andre børn,« siger hun.

»Snot er i sig selv ikke nogen grund til at holde børn hjemme. Man kan også hoste eller nyse, selv om man ikke er syg,« lyder det videre.

Sundhedsstyrelsen har tidligere oplyst, at man fra myndighedernes side er opmærksom på, at både børn og voksne kan komme til at løbe ind i coronalignende symptomer i det forestående efterår.

Milde forkølelser har det jo med at ramme vidt og bredt, så snart temperaturen falder, og vindstyrken stiger.

Meget få rettigheder som forældre Ifølge Mathias Staugaard Nielsen, der er advokat i fagforeningen Krifa, kan det være svært som forældre at få lovligt fravær fra sit arbejde, hvis ens barn er hjemsendt på grund af coronavirus. »Man står svagt som lønmodtager i forhold til at få lovligt fravær på sit arbejde i den situation,« siger han til Ritzau. På nogle arbejdspladser kan barnets første sygedag anvendes, også selv om barnet blot er hjemsendt, mens det på andre ikke er en mulighed. Og under alle omstændigheder vil en enkelt dag formentlig ikke være nok. Derfor kan det være en mulighed at bruge feriedage, eller måske holde fri uden løn. »Alternativt kan man aftale, at man skylder timerne og så arbejder i længere tid, når man vender tilbage,« siger Mathias Staugaard Nielsen til Ritzau.

Derfor er det også essentielt, at kommuner og daginstitutioner er bevidst om ikke at sende børn hjem unødigt, lyder det nu.

Kun de børn, der for eksempel er mere slatne og kede af det, end de plejer, og som har ondt i halsen, stoppet næse, grønt eller gult snot, bør blive hjemme. Sagt med få ord: Syge børn skal blive hjemme, raske skal ikke.

Er dit barn sendt hjem med snottet næse, og har det haft konsekvenser for dig? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til chha@bt.dk eller 1929@bt.dk

B.T. har tidligere fortalt, at eksempelvis Gladsaxe Kommune har anlagt et forsigtighedsprincip.

Her har pædagoger skullet arbejde ud fra en devise om, at børn skal sendes hjem fra kommunernes dagtilbud, hvis næsen skal tørres gentagne gange. Til en forælders store fortvivlelse.

Helene Probst fortæller, at egentlige retningslinjer, som pædagogerne kan arbejde ud fra, ikke er på vej.

Derimod udarbejder styrelsen i stedet nogle gode råd, som både forældre og pædagoger kan rette sig efter.

I tvivlssituationer må forældre og pædagoger snakke sammen om situationen, lyder det fra Helene Probst.

Hun opfordrer samtidig til, at forældrene fremover ikke løber nogen risiko, hvis et barn har været sygt.

For med et holdningsskifte til, hvornår et barn kan sendes afsted i institution, hvor barnet befinder sig dagen lang sammen med andre, vil det alt andet lige blive lettere at standse smitte.

»Hvis man plejer at sende sit barn af sted, inden barnet er helt frisk, så skal man holde op med det,« siger Helene Probst.