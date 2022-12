Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Julen står for døren med dejlig familiehygge på tværs af generationerne.

Netop derfor kommer Sundhedsstyrelsen nu med en klar anbefaling til de danske småbørnsforældre.

For styrelsen forventer, at influenzasæsonen bliver hård denne vinter – ikke mindst set i lyset af de milde influenzasæsoner de seneste par år, som har stået i coronaens tegn.

»Derfor er det vigtigt, at mange i befolkningen bliver vaccineret mod influenza, inden smitten for alvor tager fat, skriver Sundhedsstyrelsen i en nyhed på sin hjemmeside.

Det gælder særligt de ældre og sårbare med størst risiko for at blive alvorligt syge af influenza, men her var tilslutningen til vaccinen også høj, idet 81 procent af alle borgere over 65 år har fået stikket.

Helt anderledes forholder det sig blandt de mindste.

Kun hvert femte barn i alderen to til seks år er vaccineret mod influenza denne sæson – og det giver panderynker hos Sundhedsstyrelsen.

Især fordi julen står for døren.

»Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børnene bliver vaccineret, inden influenzasmitten blusser op, og vi alle skal mødes på tværs af generationer i julen,« skriver Sundhedsstyrelsen og fortsætter:

»Det vil både gavne det enkelte barn, som kan undgå at blive syg med influenza, og det er også med til at nedbringe smitten og beskytte ældre familiemedlemmer, eller helt små søskende, som kan være i risiko for et alvorligt sygdomsforløb.«

Også personer over 65 år, personer i øget risiko eksempelvis på grund af visse kroniske sygdomme, gravide og sundheds- og plejepersonale anbefales at lade sig vaccinere.

Siden 1. oktober har disse grupper – og børn i alderen to til seks år – kunnet modtage en gratis vaccination mod influenza.

»Vaccinerne beskytter ikke fuldstændigt mod at blive smittet eller alvorlig syg af influenza, og derfor kan en høj tilslutning blandt de ældre ikke stå alene,« lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Børn i alderen to til seks år får vaccinen som næsespray med et pust i hvert næsebor.

Hvis dit barn ikke tidligere er vaccineret mod influenza, skal barnet have to vaccinationer, som skal gives med 28 dages mellemrum.

I så fald skal du skynde dig, hvis du vil gøre brug af det gratis tilbud om vaccination.

21. december er sidste dag for første vaccination, hvis anden vaccination skal nås, inden det gratis tilbud udløber.

Der er over 1.000 vaccinationssteder i Danmark, og flere steder er tidsbestilling ikke nødvendig.

Du – eller dit barn – kan blandt andet blive vaccineret på vaccinationscentre, hos mange praktiserende læger, samt på apoteker i dele af landet.