Allerede i januar blev Sundhedsstyrelsen orienteret om, at coronavirus kan smitte før symptomerne viser sig.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bekræfter, at Sundhedsstyrelsen allerede i januar kendte til alvorlig smitterisiko ved coronavirus.

Det skriver Berlingske.

28. januar blev Sundhedsstyrelsen orienteret om, at personer med coronavirus kunne smitte andre, før de selv havde symptomer.

Og 4. februar blev det diskuteret på et møde mellem styrelsen og Statens Serum Institut, lyder det videre.

Det fremgår onsdag af et svar fra ministeren til Folketinget.

Alligevel var det først 21. april, at retningslinjerne for håndtering af coronavirus i sundhedsvæsenet blev ændret.

Indtil den dag fremgik det, at det var "uklart i hvilket omfang, personer uden symptomer kan medvirke til at sprede smitte".

Med opdateringen lyder det, at især yngre personer kan være smittet med coronavirus uden at udvikle symptomer, og at "smitte kan ske fra asymptomatiske og præsymptomatiske personer".

Sundhedsministeren melder dog i sit svar til Folketinget ikke noget om, hvornår han selv blev bekendt med informationen.

Overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Rigshospitalet Niels Høiby, der desuden er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Liberal Alliance, kalder forløbet for "grotesk".

- Det fatter jeg ikke, at de ikke omgående reagerede på. Det er alt for sent, at det først bliver en del af retningslinjerne 21. april, for det er helt afgørende viden i forhold til, hvordan virussen skal håndteres, siger han til Berlingske.

Adspurgt om, hvorfor retningslinjerne ikke tidligere blev ændret, har chef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst tidligere udtalt til Berlingske, at "der har vi så bare været upræcise i formuleringen af retningslinjerne".

Berlingske har ikke fået svar fra sundhedsministeren på, hvorfor styrelsen ikke tidligere reagerede på oplysningerne.

/ritzau/