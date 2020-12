Hold afstand, når der hentes gaver under juletræet. Du skal ikke bryde ud i julesang, medmindre du er mindst to meter fra dine nærmeste pårørende. Gå rundt om juletræet i skiftehold.

Hvis ikke du selv ved, hvordan du skal holde din juleaften, så du ikke risikerer, at dine pårørende får covid-19, så er der detaljeret hjælp at hente hos Sundhedsstyrelsen. Styrelsen har nemlig mandag udgivet en pjece med råd og vejledning til en coronasikker jul.

»Det er naturligvis Sundhedsstyrelsens opgave at give råd og vejledning, men her taler man ned til danskerne,« siger sundhedsordfører for Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesen og fortsætter:

»Det er forkert og unødvendigt at gå så meget i detaljer. Man risikerer, at folk står helt af på det,« siger han.

Der er ikke overladt noget som helst til folks sunde fornuft Henrik Dahl, Liberal Alliance

Pjecen indeholder som nævnt ganske håndgribelige råd, som danskerne kan følge, såfremt man mødes med andre personer, som ikke lige tilhører ens egen husstand.

De omfatter for eksempel:

»Skal I spise slik eller chips? Sørg for, at der ikke er en stor fælles skål. Der bør være individuelle skåle. Fællesskåle spreder smitte.«

»Undgå at klumpe sammen ved/under juletræet, når der skal pakkes gaver op. Hold afstand. Det er nok en god idé at skiftes.«

Hvad siger du til Sundhedsstyrelsens pjece?

»Hvis I insisterer på at synge, så syng kun, når der er mindst to meters afstand til nærmeste familiemedlem. Ikke noget med at bryde ud i sang, hvis ikke du sidder for dig selv. Gå eventuelt udenfor. Det kan være en god idé at nynne.«

»Hvis I skal gå om juletræet, så bør man skiftes. Der skal i hvert fald være to meters afstand mellem hver person, som er i færd med at gå om juletræet.«

»Undgå at blive så beruset, at du ikke kan følge ovennævnte råd.«

I Liberal Alliance er man ikke udelt begejstret for pjecen.

»Der er ikke overladt noget som helst til folks sunde fornuft. Rådene kan egentlig være gode nok, men når de kommer ned på skrift i en pjece, så ser det bare enormt forkert ud,« siger Henrik Dahl, sundhedsordfører i Liberal Alliance, og fortsætter:

»Det bliver jo lidt komisk, når et bureaukrati skal udforme den slags ting,« siger han.

Det her går ikke. I hvert fald ikke, hvis man skal følge rådene fra Sundhedsstyrelsen. Man bør i stedet gå i skiftehold om juletræet. Skal man synge så hold to meters afstand. Alternativt kan man nynne. Og ikke klumpe sammen under træet, når der skal findes gaver frem. Foto: Bjarke Ørsted

Både Henrik Dahl og Lars Boje Mathiesen mener, at befolkningen i vid udstrækning er udstyret rigeligt med sund fornuft til at holde juleaften uden at blive detailstyret af myndighederne.

»Jeg har organiseret fokusgrupper i 15 år og har konstateret, at langt de fleste mennesker er rimeligt fornuftige,« forklarer Henrik Dahl.

»De fleste børn i børnehaven kender til reglerne for, hvordan man bedst omgås hinanden, og så instruerer man folk i at gå rundt om juletræet i skiftehold. Helt ærlig,« siger Lars Boje Mathiesen og fortsætter:

»Det er jo ikke en stor ting, men det siger noget om, hvordan myndighederne ser på borgerne i samfundet. Det er et problem,« siger han.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny pjece til danskerne, så de kan holde juleaften uden at øge smittetrykket betragteligt. Her direktør Søren Brostrøm. Foto: Philip Davali

Hos SF er begejstringen noget større for pjecen.

»Jeg kan godt forstå, hvis nogle kan føle sig talt ned til. Jeg synes dog, at det er meget godt med nogle gode råd til, hvordan man afholder julen,« siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

»Jeg tror, der kan være mange, som kan være usikre på, hvordan de skal gøre det bedst, hvis de for eksempel har pårørende i risikogruppen. Så kan man finde råd her,« siger hun.

Pjecen er – såfremt der skulle være tvivl – alene råd og vejledninger. Der er ikke tale om ordrer eller påbud.

Pjecen indeholder desuden råd til, hvordan man kan holde jul som socialt udsat, foretager juleindkøb, forholder sig til julegudstjenester og juleklip i skolerne.

Til sidst kan rådene med fordel genbruges ugen efter jul til nytårsaften, forklarer Sundhedsstyrelsen.