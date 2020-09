Man kan ikke sætte et tal på, hvor mange mennesker man skal ses med fast i efteråret, siger Sundhedsstyrelsen.

Sociale bobler med fem-ti personer at ses med under coronakrisen er ikke en officiel anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Det oplyser styrelsen.

Meldingen kommer, efter Kåre Mølbak, faglig direktør på Statens Serum Institut, på et pressemøde tirsdag opfordrede til at finde sammen i sociale bobler.

Kåre Mølbak forklarede, at man bør finde fem-ti personer, som man ser, for at mindske spredning med coronavirus.

Men ifølge Sundhedsstyrelsen kan man ikke sætte et tal på, som Kåre Mølbak gør det.

Det siger Bolette Søborg, overlæge hos Sundhedsstyrelsen.

- Det er ikke en officiel anbefaling. Vi kender godt begrebet, og det har været i brug andre steder.

- Det, der er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, er, at man har tæt kontakt med dem, man bor i husstand med samt andre udvalgte. Men det er ikke et tal på fem eller ti. Vi taler ikke om en social boble, siger Bolette Søborg.

Ifølge Kåre Mølbak skulle man finde en boble at være sammen i igennem hele efteråret.

- Man skal prøve at finde en social boble at være i. Man finder måske en håndfuld eller ti personer, man så ser. Der snakker jeg om et langt sejt træk igennem hele efteråret.

- Er man single og bor alene, kan man finde en social boble, og det er så dem, man har kontakt til, de her fem-ti venner og veninder, så man ikke hele tiden mødes på kryds og tværs, lød det fra Mølbak tirsdag.

Adspurgt om, hvad Bolette Søborg synes om Kåre Mølbaks udmelding, siger hun, at man selvfølgelig lytter til Statens Serum Institut. Men de sociale bobler er altså ikke en anbefaling.

- Der er rigtig meget god ekspertviden ovre på Statens Serum Institut, og den lytter vi til. Det, vi gør i Sundhedsstyrelsen, er at tage det med ind og bearbejde det i de anbefalinger, vi kommer med, siger hun.

/ritzau/