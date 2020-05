De seneste år er Danmark med jævne mellemrum blevet ramt af fnat-epidemier, og nu frygter Sundhedsstyrelsen, at endnu en kan være på vej.

Selvom coronavirus og social isolation formentligt har givet de meget smitsomme fnatmider kamp til stregen de seneste måneder, kan det nemlig ændre sig nu.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»De sidste år har vi haft stort fokus på bekæmpelse af fnat, og selvom vi har indtryk af, at antallet af smittede er faldet gennem de seneste måneder, så forventer vi, at den kontrollerede åbning af samfundet, herunder skoler og institutioner, kan føre til nye udbrud,« siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen.

Hvad er fnat? Fnat er en ufarlig hudsygdom sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker ved længerevarende tæt hudkontakt.

Fnatten skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg.

Scabiesgangene kan ses med det blotte øje. De er gråhvide, tynde og slyngede og kan blive op til 10 mm lange.

Miden kan ses som en sort prik for enden af midegangen, men kan være vanskelig at opdage.

Miden kan i sjældne tilfælde smitte via genstande fx håndklæder, sengetøj, tøj, sko, hovedtelefoner og stofmøbler.

Alle kan blive smittet med fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne.

Kløen er stærkest på steder, hvor miden findes, men kløen rammer efterhånden hele kroppen

De fleste får kløende røde prikker, af og til små blærer - især på fingre og hænder

Udslættet og kløen skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter

Fnat er en af de mest kløende hudlidelser. Personer med fnat beskriver ofte kløen som ulidelig.

Hvis der er mistanke om fnat, bør du undersøges af en læge. Kilde: Sundhed.dk​ og Sundhedsstyrelsen.dk

Heldigvis er der også gode nyheder fra styrelsen.

Fremover bliver en ny - og lettere - behandlingsform nemlig tilgængelig for danskere, der bliver smittet med fnat.

Helt specifikt er der tale om tabletter ved navn Scatol, som læger fremover vil kunne udskrive recept på.

Indtil nu har den primære behandling mod fnat i Danmark været en creme, som krævede omhyggelig indsmøring af hele kroppen, og som kunne være svær at gennemføre korrekt.

Gode råd - Sådan undgår du fnat Kontakt din læge, hvis du er i tvivl, og få afklaret, om du er smittet, samt hvordan du skal behandles.

Typisk behandles fnat med creme. I svære tilfælde med tabletter.

Vær omhyggelig med hænderne. Fnatmiderne sidder ofte mellem fingrene.

Smør hænderne med cremen igen, hvis du har vasket dem inden for otte til 12 timer.

Vask alt, hvad der kan vaskes, ved 60 grader.

Dyner, hovedpuder, uldne tæpper med mere kan puttes i lukkede plastikposer i tre døgn.

Isolér alle genstande, der kan være smittet med fnat, fra kontakt med mennesker i to til tre døgn ved stuetemperatur.

Ved korrekt og hurtig behandling forsvinder symptomerne i løbet af en til tre uger. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Tabletterne har allerede været brugt til fnatbehandling i Danmark, men ønskede lægerne at iværksætte behandling med disse - eksempelvis fordi virkningerne af cremen ikke var tilstrækkelig - skulle de søge om tilladelse, hvilket kunne være tidskrævende.

Nu er processen midlertidigt blevet meget nemmere, fordi de fremover selv kan udskrive recept til fnatbehandling i tabletform.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har den hidtil mest benyttede behandling - cremen, som bærer navnet permethrin - en større effekt end tabletterne efter en uges behandling.

Efter henholdsvis to og fire uger viser de to præparater dog samme effekt i forhold til andelen af patienter, som er blevet helt fri for fnat.