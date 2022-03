Sundhedsstyrelsen fraråder unge under 18 år at drikke alkohol.

Det fremgår af nye anbefalinger til danskernes alkoholindtag, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Der vil også være nye genstandsgrænser for voksne på 18 år eller derover. Fremover vil der gælde et nyt pejlemærke, som hedder: 10-4.

Baggrunden for beslutningen er, at intet alkoholforbrug er helt risikofrit for helbredet. Men man kan minimere sin helbredsrisiko, hvis man højst drikker ti genstande om ugen. De ti genstande skal dog fordeles over ugens dage, så man maksimalt drikker fire genstande på samme dag.

»Der vil altid være en risiko forbundet med indtag af alkohol. Man kan dog minimere – men altså ikke helt fjerne – sin risiko ved at drikke maksimalt ti genstande henover en uge,« siger enhedschef Niels Sandø, og fortsætter:

»Ens drikkemønster har også stor betydning. Derfor anbefaler vi, at man højst drikker fire genstande på samme dag.«

Også som noget nyt vil der ikke blive skelnet mellem, om man er mand eller kvinde.

Det skyldes, at risikoen er nærmest ens for mænd og kvinder, så længe man ikke overskrider ti genstande om ugen. Hvis man drikker mere, stiger risikoen hurtigere for kvinder end for mænd.

Og det nye tiltag med unge er blandt andet begrundet med, at alkohol skader hjernens udvikling.

»Når Sundhedsstyrelsen fraråder unge under 18 år at drikke alkohol, skyldes det, at man har fået mere viden om, hvordan alkohol skader hjernens udvikling, imens man er ung – blandt andet med hensyn til hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog. Som en særlig skadelig faktor har unge, der drikker alkohol, desuden ofte en kultur omkring alkohol, hvor det handler om at drikke sig fuld.«

»Disse nye udmeldinger skal fungere som et pejlemærke for den enkelte i beslutningen om eget alkoholindtag, ligesom alkoholudmeldingerne kan anvendes til at understøtte rammer og grænser for f.eks. børn og unges indtag af alkohol,« lyder det yderligere.

Udmeldingerne blev sidst ændret i 2010, og der er siden da kommet ny viden om, hvad alkohol betyder for befolkningens helbred.