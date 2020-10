Drop slikindsamling, udklædningsfester og fakkeloptog i forbindelse med halloween.

Sådan lyder opfordringen fra Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

'Ved Halloween og andre efterårsarrangementer bør I finde på andre aktiviteter end fakkeloptog, udklædningsfester og slikindsamling fra dør til dør, da det er arrangementer, der kan være forbundet med risiko for smittespredning,' skriver de.

I stedet anbefaler de, at man holder fester for en mindre gruppe børn, der i forvejen ses ofte, og erstatter slikindsamling, hvor man går fra dør til dør, med eksempelvis 'udhulning af græs-karhoveder, en udendørs skattejagt eller et klippe-klistre værksted med Halloweenpynt.'

'Hvis I serverer slik, så sørg for at det er indpakket eller portionsanrettet,' lyder det videre fra Sundhedsstyrelsen.

Halloween-opfordringen kommer i forbindelse med en generel opfordring til de danske familier forud for efterårsferien, som står for døren.

»Vi står lige nu midt i en epidemi, hvor vi skal gøre tingene lidt anderledes, end vi plejer. Også efterårsferien skal planlægges lidt anderledes, end vi er vant til, for at vi kan forebygge smittespredning med ny coronavirus, mens vi holder ferie,« siger Helene Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, og tilføjer:

»Derfor kan det være en god ide at være sammen med de nærmeste, gøre nogle hyggelige ting hjemme som fx puslespil eller kastanjedyr. Hvis vejret er til det, så vær udendørs, gå en tur i skoven eller find et udendørs arrangement på det lokale museum.«

I det hele taget anbefales det, at man undgår større forsamlinger og i stedet holder sig til mindre grupper, den nærmeste familie eller venner.

'Uanset hvor mange I er sammen, er det bedst at være sammen udenfor, og huske at have fokus på håndhygiejne, rengøring, være sammen i kortere tid, sørge for god udluftning med gennemtræk og forsøge at holde 1 meters afstand til hinanden,' skriver Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingen kommer i kølvandet på flere uger, hvor antallet af nye dagligt smittetilfælde har ligget over 300.

Alene det seneste døgn er 377 personer testet positive for corona. Det skal dog ses i lyset af, at der er foretaget over 36.000 test.